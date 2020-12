Iniciadas as obras de revitalização da Avenida Nereu Ramos

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, deu início às obras de revitalização de toda a extensão da Avenida Nereu Ramos.

De acordo com o memorial descritivo da obra, o objetivo é revitalizar e requalificar as calçadas atendendo a normas de acessibilidade atual, melhorar o paisagismo existente, melhoria e adequação do mobiliário urbano com placas de sinalização e balizadores, colocação de faixas elevadas, recape da pavimentação asfáltica, inserção de rotatórias para melhorar o fluxo de veículos e facilitar retornos, entre outras melhorias. A obra contempla ainda a reforma do Portal de Entrada.

Custos e extensão

O projeto considera toda extensão da Avenida entre a Praça Lauro Müller e o entroncamento das BR’s 116 com 280, totalizando 1.750 metros. O valor total da obra é de R$ 2.265.515,80 com recursos oriundos do Badesc. O processo licitatório foi o de nº 292 – na modalidade Tomada de Preços nº 10/2020. A empresa vencedora já deu início às obras e o prazo de conclusão é de cinco meses.

Melhorias em toda avenida

As rotatórias e faixas elevadas, adotadas como forma de reduzir a velocidade e auxiliar no fluxo de veículos pesados, são alternativas que visam melhorar o trânsito e o retorno de veículos no local. Estão previstas quatro rotatórias nos seguintes pontos: nas esquinas com as ruas São José, rua José Cassias Pereira, rua Pioneira Luiza Crestani Herbst e rua Industrial José Ernestino Cassias Pereira.

Para os pedestres serão colocadas faixas elevadas como forma de reduzir a velocidade dos veículos e garantir a travessia segura, além de piso-tátil para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais. Para dar um colorido à avenida, será feito o plantio de flores no canteiro central e ainda jardins com folhagens e árvores (nativas de porte pequeno).