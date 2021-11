Iniciado o 1º Festival de Esportes de Mafra

Pista de atletismo da UnC recebeu alunos de 11 escolas na manhã de sol que iniciou com provas de corridaÂ

Após mais de um ano sem competições esportivas reunindo escolas municipais, estaduais, particulares e sem fins lucrativos, atletas de 10 a 16 anos puderam voltar a competir nesta terça-feira, 23, dia da abertura do 1º Festival de Esportes de Mafra. O evento vai até o dia 26 com competições de atletismo, badminton e tênis de mesa.

A abertura do evento, às 9 horas, contou com a presença do prefeito Emerson Maas, das secretárias Jamine Henning (Educação, Esporte e Cultura) e Crisley F. Valério (Fazenda e Planejamento), além dos vereadores Everton Stach e Rafinha Cavalheiro e demais convidados. O festival premia os três primeiros colocados de cada prova, além de destaque geral da competição masculino e feminino. O festival também é aberto para atletas com deficiência intelectual e deficiência física.

Para a secretária Jamine Henning, “a retomada das atividades físicas representa um momento de socialização”. Ela desejou boa-sorte a todos e sucesso na competição. Quem também desejou boa-sorte foram os vereadores presentes, ressaltando a importância de atividades esportivas para crianças. “Independente da vitória ou derrota, todos estão aqui desfrutando do mesmo momento. Que possamos ser felizes por estarmos participando”, completou Rafinha. Já Stach lembrou que todos estavam ansiosos pela retomada dos eventos, pois a espera levou um ano e oito meses.

O prefeito Emerson Maas falou da alegria em ver novamente os pequenos atletas reunidos para demonstrarem seu talento esportivo. “O importante é participar e estamos aqui para dar o melhor suporte para vocês na atividade física. No ano que vem vamos participar de competições regionais e estaduais e tenho certeza que teremos ótimos resultados”, disse, já declarando aberto o 1º Festival de Esportes de Mafra.

De 23 a 26 de novembro

As competições começaram nesta terça-feira, 23, com atletismo e seguem com os demais esportes até o dia 26.  As provas de atletismo são nas modalidades de: 50m, 80m, 150m, 800m, lançamento de pelota, distância, arremesso de peso e revezamento 4x100m. No dia 24 acontecem as disputas de badminton e no último dia, 26, é a vez do tênis de mesa. Saiba mais no site da Prefeitura de Mafra – página da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura – Esporte – 1º Festival de Esportes

Realização

O 1º Festival de Esportes de Mafra é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura em parceria com a Escola São Lourenço, Coordenadoria de Educação Física e Reitoria da UnC – Campus Mafra. Informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Esportes de Mafra pelo telefone: (47)3642-0488.

