Inovação e criatividade no 2º Desafio “Empreendendo na Cozinha” em Mafra

O 2º Desafio “Empreendendo na Cozinha”, realizado na noite de segunda-feira, 28, na Amplanorte foi mais um sucesso em criatividade e inovação na cozinha. Foram 8 merendeiras participantes que concorreram com 13 novas receitas, sendo 7 salgadas e 6 doces. As receitas vencedoras farão parte dos cardápios das escolas da rede municipal de ensino.

Nessa segunda edição do desafio, as estrelas da noite foram todas as merendeiras que apresentaram suas criações nas versões doces e salgadas. A vencedora da receita doce foi Margarete Bubo Saiboth como o Bolo de Morango. Em segundo lugar ficou Graciele Schelbauer, com panqueca de banana com aveia e em terceiro lugar, Amanda Cristina de Assis, com Bolo de Espinafre.

Nas receitas salgadas as vencedoras foram Graciele Schelbauer, com o Pão Nutritivo em primeiro lugar, Margarete Bubo Saiboth,com Torta de filé de Tilápia, em segundo lugar e Andrielli Prestes, com Escondidinho de grão de bico. As vencedoras receberam troféus e uma touca tipo Chef.

Alimentação escolar rica, equilibrada e saudável

O Prefeito Emerson Maas parabenizou as participantes pela criatividade, espírito inovador e pensamento empreendedor e destacou que suas receitas são o exemplo concreto de que as crianças das escolas de Mafra estão recebendo uma merenda de qualidade, feita com amor e dedicação. “O trabalho das nossas merendeiras garante uma alimentação escolar rica, equilibrada e saudável às nossas crianças”, declarou. Enfatizou ainda que a segunda edição do projeto visa justamente promover esse espírito empreendedor das profissionais da merenda escolar.

A vice-Prefeita Dra. Celina Dittrich Vieira esteve entre os jurados do torneio e na sua fala ressaltou que, “mais que uma homenagem ao prestimoso trabalho das merendeiras, o evento tem o sentido de uma homenagem a vida, à vida saudável, pois o alimento é tão importante para a vida, como a água e o ar”. Parabenizou a todas as merendeiras e às nutricionistas da educação, “que fazem parte do projeto orientando sobre a legislação federal pertinente, e a secretaria de educação pela iniciativa e organização”.

A Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning destacou que valorizar as competências das nossas merendeiras é o objetivo principal deste evento. “Além disso, empreender faz parte do crescimento e fortalecimento da nossa educação do futuro”. Ela salientou que quando nossas merendeiras colocam suas habilidades em cheque, “contamos com momentos como esse, onde os conhecimentos são entrelaçados com as experiências de cada uma delas, com o objetivo de apresentar aos nossos alunos uma maior variedade na alimentação”.

Quesitos avaliados e Jurados

Os pratos foram avaliados pelos quesitos aparência, originalidade, sabor e possibilidade de aplicação nas unidades escolares. Os jurados foram: Celina Dittrich Vieira, vice-prefeita de Mafra; Valquíria Rubbo, presidente da Associação Empresarial de Mafra; Luiz Carlos de Sousa, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro; Júnior Leal, confeiteiro e Ana Júlia dos Santos, aluna do 1° ano do CEMMA.

O concurso foi uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra.