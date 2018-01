Inscrições abertas para o Projeto Brincando nas Férias em Mafra

Durante o período de 22 a 26 de janeiro e 29 a 02 de fevereiro, das 13h30 às 17h30, o Sesc promoverá o Projeto Brincando nas Férias, que tem o objetivo de oferecer ao público infantil (03 a 10 anos), no período de recesso escolar de verão, uma opção qualificada de lazer, que contemple atividades de caráter lúdico educativo, destinadas a promover a diversão e a contribuir para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos.

A programação recebe a cada edição um tema especial, com atividades pautadas nos objetivos educativos, culturais, esportivos e sociais, tendo o compromisso de criar, com as crianças, momentos de alegria e novas descobertas. Em 2018 as atividades serão todas desenvolvidas envolvendo o tema “Super Heróis”.

Atividades: Pequenos e Grandes Jogos, Brincadeiras Cantadas, Oficinas Lúdicas, Cinema, Esportes e Jogos Cooperativos, Jogos de Tabuleiro e Desafios, Brincadeiras Temáticas, Passeio, Festival de Jogos e Dinâmicas.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas na unidade do Sesc em Mafra, situada na rua São João Maria, nº 520, na Vila Ferroviária. Mais informações pelo telefone 3642-5747, e-mail: camcentral@sesc-sc.com.br ou pelo site: https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/brincando-nas-ferias.