Inscrições de matrículas para alunos novos nas escolas da rede municipal de ensino abrem dia 7

A Secretaria de Educação de Mafra informa que as inscrições para alunos novos acontecerão no período de 7 a 11 de novembro, pelo link https://bit.ly/lista-espera-Mafra

Já no período de 12 a 19 de novembro serão feitas as confirmações de matrículas, com a entrega dos documentos nas escolas.

Calendário

De 7 a 11/11 – inscrições de matrículas para alunos novos;

De 12 a 19/11 – matrículas para alunos novos com entrega dos seguintes documentos na escola: Xerox da certidão de nascimento da criança, comprovante de residência (últimos três meses), CPF e RG do pai/mãe ou responsável legal, carteira de vacinação do aluno devidamente atualizada e declaração de vacina, cartão do SUS e laudo atualizado dos alunos que possuem algum tipo de deficiência ou alergia.