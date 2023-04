Inscrições para 53ª Corrida Rústica Wilson Buch ficam abertas até sexta-feira

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura está com tudo preparado para a realização na 53ª Corrida Rústica Wilson Buch, na próxima segunda-feira, 1º de maio. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, acessando o link do Chiprun. É importante consultar o regulamento no site da Prefeitura de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os organizadores do evento destacam que neste ano, a premiação em dinheiro prevê a distribuição de cerca de R$ 15 mil entre os vencedores das diversas categorias. Todos os corredores receberão medalha de participação. O melhor mafrense colocado na prova de 10km – masculino e feminino – receberá troféu e prêmio de R$ 800,00. A premiação não é cumulativa.

Participação mais que especial

O projeto “Pernas Solidárias” de RioMafra vai participar novamente da corrida. Nesta edição, há 50 inscrições já realizadas. O “Pernas Solidárias” atua desde 2018 no município, seguindo exemplo pioneiro de Joinville. Esteve no ano passado na prova (52ª edição) com 16 cadeirantes.

Para participar do projeto basta entrar em contato com os organizadores Marcos Schweizer ou Jaqueline Milbauer, pelo telefone 99235-5670 ou acesse o Facebook do projeto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Wilson Buch

A corrida de rua é uma homenagem que o Município presta a todos os trabalhadores por ocasião do Dia do Trabalhador e também àquele que foi o grande incentivador do esporte Mafrense.

Informações

Mais informações pelo telefone 47 991905435, com Carlão. O regulamento da 53ª Corrida Rústica Wilsno Buch pode ser consultado acessando AQUI.