A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente informa que as inscrições para a castração de animais estão temporariamente suspensas devido a reestruturação do Cadastro Único e sua equipe, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Após a conclusão dos trabalhos, as inscrições serão retomadas e amplamente divulgadas.