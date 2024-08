Inscrições abertas para o concurso público da Prefeitura de Mafra

A Prefeitura de Mafra torna pública a abertura das inscrições do concurso público, destinado ao provimento de vagas no quadro de servidores públicos do Município de Mafra, que será regido pela Lei Municipal nº 3197, de 19 de junho de 2007 e Lei Complementar 16/2005, assim como a legislação em vigor e pelas normas estabelecidas no edital. Há vagas com salário de R$ 7.054,06.

Clique aqui para visualizar o edital.

Link da página da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE): https://2024mafra.fepese.org.br