Interior de Mafra continua recebendo melhorias

Nos últimos 20 dias de julho, as obras de patrolamento, empedramento e  serviços de retroescavadeira continuaram acontecendo no meio rural. Sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, os trabalhos são constantes no município e buscam proporcionar melhores condições e trafegabilidade nas estradas do interior.

A novidade no período foi  o início da distribuição de material fresado, em trecho da estrada do Rio do Cedro e Saltinho do Canivete. O fresado  é o material de descarte que é retirado da parte do asfalto que está defeituosa e praticamente sem função estrutural, antes da reconstrução do piso da via. Conforme explicações do secretário Diego Oliveira, esse descarte está sendo cedido pelo DNIT para o Município, que o utiliza nas estradas das localidades próximas das obras da BR 280, sentido Canoinhas. “Trata-se de um material descartável, que está sendo reutilizado para melhoria das estradas, com excelentes resultados e sem custos para o município”, afirmou.

Localidades trabalhadas no período de 11  a 31 de julho de 2023

Bueiro estrada  e aplicação de fresado de asfalto na estrada de Rio do Cedro;

Aplicação de fresado de asfalto em Saltinho do Canivete;

Empedramento na Vila Neuman;

Patrolamento e empedramento na localidade da Bituvinha;

Patrolamento e empedramento na localidade de Campina dos Ferreiras;

Patrolamento, empedramento e serviço de retroescavadeira  na localidade de Avencal de Cima;

Patrolamento  na localidade de Fazenda do Potreiro;

Serviço de aterramento na estrada do Avencal São Pedro/ Vila Grein.

Patrolamento e empedramento de aproximadamente 4 km na estrada secundária  da localidade de Butiá dos Tabordas;

Reparo no Rio Branco ll.

• Obras realizadas de 11 a 31 de julho