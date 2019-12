IPMM corta gratificação e reduz valores das diárias

Aconteceu no último dia 2, a reunião do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM. Na pauta estava o corte de gratificação do gerente administrativo e financeiro, a redução dos valores das diárias e outros assuntos.

Os conselheiros decidiram, que devido aos novos servidores contratados através de concurso, não haver mais a necessidade da previsão de gratificação no valor de R$ 500,00 para o cargo comissionado de gerente administrativo e financeiro, sendo suprimida a gratificação a partir de janeiro de 2020. Também votaram pela revisão e redução em R$ 100,00 nas diárias pagas pelo Instituto aos seus servidores quando em viagem pela instituição nas modalidades legais previstas.

Além das duas decisões, segundo a atual gestão do instituto, que visam trazer economia aos cofres do Instituto de Previdência dos servidores municipais de Mafra, os conselheiros foram informados sobre a decisão da Subsecretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que decidiu indeferir o pedido de revisão de valores realizado pela Prefeitura Municipal de Mafra. Ou seja, os valores referentes ao Reparcelamento 10/2002, serão mantidas integralmente.

Também foi apresentada a necessidade de avaliar a estrutura organizacional do IPMM e suas atividades, tendo em vista a possibilidade de ingresso de efetivos já aprovados em concurso, entre outros assuntos.