IPMM divulga calendário de pagamento 2021 para aposentados e pensionistas

O Instituto de Previdência do Município de Mafra já definiu o calendário de pagamento de benefícios para o ano de 2021. O cronograma foi aprovado nesta sexta-feira, dia 11, em reunião do Conselho Administrativo da autarquia, realizada no auditório da Amplanorte. O IPMM atualmente tem 315 aposentados e 119 pensionistas.

DATA MÊS 28/01/2021 JANEIRO 25/02/2021 FEVEREIRO 25/03/2021 MARÇO 29/04/2021 ABRIL 27/05/2021 MAIO 17/06/2021 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 24/06/2021 JUNHO 29/07/2021 JULHO 26/08/2021 AGOSTO 23/09/2021 SETEMBRO 28/10/2021 OUTUBRO 25/11/2021 NOVEMBRO 16/12/2021 DEZEMBRO 09/12/2021 2ª PARCELA 13 º SALÁRIO

O colegiado, que é o órgão superior do instituto, ainda aprovou resolução que proíbe o adiantamento de parcelas do décimo terceiro. A antecipação da chamada gratificação natalina em 2021 só será possível em casos bem específicos, como as doenças listadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/1991. Nessas situações, o beneficiário precisará passar por avaliação da perícia médica oficial.

Dúvidas sobre folha de pagamento podem ser tiradas pelos números de telefone do IPMM, que também funcionam como WhatsApp: (47) 3642-5834 ou (47) 3642-7200.

