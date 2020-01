IPMM divulga cronograma da ‘prova de vida’ 2020 para aposentados e pensionistas

O Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM) já iniciou o recadastramento anual de aposentados e pensionistas referente a 2020. A “prova de vida”, como é conhecida a atualização dos dados, segue um cronograma com base no mês de aniversário do segurado.

Caso o beneficiário não realize o procedimento, haverá o bloqueio do pagamento no mês seguinte àquele em que deveria ser feita a prova de vida. Tal medida tem por objetivo prevenir fraudes.

Quem reside em Mafra deve comparecer à sede do instituto. Já quem mora em outras cidades pode enviar a documentação digitalizada por e-mail ou via Correios, desde que a ficha cadastral tenha assinatura reconhecida em cartório.

Confira os documentos necessários para a prova de vida:

– Cópia da Identidade;

– Cópia do CPF;

– Cópia do comprovante de residência (com menos de 90 dias);

– Cópia da Certidão de Nascimento – se solteiro (a);

– Cópia da Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos (para pensionistas);

– Cópia da Certidão de Casamento (caso se aplique);

– Cópia da Certidão de Óbito do cônjuge – se viúvo (a).

As fotocópias podem ser tiradas gratuitamente no IPMM, com a devida apresentação dos documentos originais. Ainda no instituto, o beneficiário deverá conferir as informações da ficha cadastral presente na base de dados da autarquia e, caso haja a necessidade de correções, avisar o servidor responsável pela atualização. Por fim, é preciso assinar a ficha.

Já aposentados e pensionistas que residem em outras cidades poderão enviar as cópias dos documentos exigidos bem como a ficha cadastral preenchida e com assinatura reconhecida em cartório para o e-mail recadastramento@ipmm.sc.gov.br ou pelos Correios para o endereço: avenida prefeito Frederico Heyse, 1250, sala 2, centro II Alto de Mafra, CEP 89300-070.

Conforme a opção escolhida, recomenda-se colocar no campo assunto do e-mail a expressão “RECADASTRAMENTO 2020 – Nome do Beneficiário” ou, no campo destinatário do envelope, “Ao Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM (RECADASTRAMENTO 2020)”.

O modelo de ficha cadastral está disponível para download no site www.ipmm.sc.gov.br, no atalho “Prova de Vida 2020”. Mais informações pelo telefone (47) 3642-5834.

CRONOGRAMA

Quem faz aniversário nos meses / período para o recadastramento:

Janeiro/Fevereiro: de 1 a 28 de fevereiro

Março: de 1 a 30 de março

Abril: de 1 a 30 de abril

Maio: de 1 a 31 de maio

Junho: de 1 a 30 de junho

Julho: de 1 a 31 de julho

Agosto: de 1 a 31 de agosto

Setembro: de 1 a 30 de setembro

Outubro: de 1 a 31 de outubro

Novembro: de 1 a 30 de novembro

Dezembro: de 1 a 31 de dezembro