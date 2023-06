IPMM realiza evento de prestação de contas para servidores aposentados

Como está a saúde financeira do Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM); o que o instituto faz pelos servidores e pensionistas; como é a estrutura do instituto, como são feitos os repasses financeiros da Prefeitura ao IPMM. Estes foram os principais assuntos tratados no evento “I Café Previdenciário do Aposentado”, na última sexta-feira, 23 de junho, das 13h30 às 17 horas.

Relação entre Prefeitura e IPMM

Para abrir o evento, o prefeito Emerson Maas deu às boas-vindas e fez um panorama das atividades da prefeitura desde o início da gestão, apontando cada uma das secretarias. Ele falou da importância de eventos como este, direcionados aos servidores aposentados. “Esta é a primeira reunião que estamos fazendo com nossos aposentados. Queremos tornar isto rotina, para vocês nos trazerem sugestões do que pode melhorar, além de fortalecermos esta conexão entre ativos e inativos”, declarou Maas.

Sobre a saúde financeira do instituto, o prefeito mostrou o último balancete do mês de abril de 2023, o qual apontou o montante de R$ 2.167.937,54 repassados ao IPMM, entre contribuição do servidor, contribuição patronal, parcelamento e aluguel do Centro de Serviços. Também falou dos aportes que mensalmente chegam a quase R$ 1 milhão. No mês de abril o valor foi de R$ 974.871,19. Sendo assim, conforme apuração do resultado financeiro – abril/2023 -, o IPMM chegou a R$ 49.937.989,90 em caixa, com rendimento em aplicações de R$ 560.894,32. “Estamos honrando com nossos compromissos. Isso está dando sustentabilidade ao nosso instituto”, declarou o prefeito.

O diretor-presidente do IPMM, Nailor Lis, deu sequência ao evento e falou sobre a estrutura administrativa do instituto e mostrou um diagnóstico da Instituição. O IPMM conta com 373 aposentados, sendo 38% homens e 62% mulheres, e 122 pensionistas (11% homens e 89% mulheres). Nailor também apresentou o balanço de 2022 com os repasses do ano, demonstrando os valores já pagos ao IPMM. Apenas pela Prefeitura, foram pagos R$ 19.945.757,54. Pela Câmara Municipal de Mafra o repasse foi de R$ 152.941,90, do PLASSMA R$ 89.594,54 e do próprio IPMM de R$ 67.259,93.

A título ilustrativo, o dirigente exemplificou que em janeiro de 2021, tinha -se em caixa em torno de R$ 35 milhões. “Em junho deste ano já superamos os R$ 50 milhões, a evolução com as medidas adotadas é notória”.

Pelo apontamento, o diretor-presidente apresentou uma série histórica dos últimos dez anos, e ratificou que houve uma evolução significativa de investimentos nos últimos dois anos, demonstrado no resultado financeiro. “Nossa projeção é superar R$ 60 milhões investidos ainda esse ano”, pontuou o diretor.

Patrimônio do IPMM

O instituto conta com dois imóveis patrimoniados, sendo o Ginásio de Esportes Werner Weinschutz – “Tutão” – atualmente desmembrado em matrículas e avaliado em R$ 3.392.673,86, e o Centro de Serviços – atualmente desmembrado em matrículas e avaliado em R$ 872.402,32. De acordo com o prefeito Maas, nos próximos dias será enviado Projeto de Lei à Câmara Municipal de Mafra para a recompra dos imóveis por parte da Prefeitura.

No geral, o IPMM contabiliza como patrimônio institucional: patrimônio financeiro R$ 50.959.295,58 e patrimônio imobiliário R$ 4.265.076,18. Total patrimônio institucional consolidado (estimativo) de R$ 55.162.361,66.

Saúde do servidor

Seguindo a programação do dia, o Gestor e Diretor Financeiro do PLASSMA – Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Mafra, João Carlos Landoski, mostrou as ações do plano do ano corrente e a importância do mesmo para a manutenção da saúde dos servidores.

Ainda sobre saúde, os participantes puderam contemplar duas palestras, sendo a primeira sobre saúde mental, com a psicóloga e pedagoga Magda Schmidt Zanella e a segunda sobre alimentação saudável na melhor idade, proferida pela nutricionista Andriéllen Marciniack. A Secretaria de Saúde colaborou no evento com aferimento de pressão arterial e teste de glicemia dos servidores presentes.

Visão geral do IPMM

O Instituto de Previdência do Município De Mafra – IPMM – possui um contingente de 1368 segurados e beneficiários, distribuídos entre ativos, aposentados e pensionistas. Atualmente, há 1,87 servidores ativos para cada assistido, considerando os aposentados e os pensionistas. Além disso, o instituto está com o Certificado Regularidade Previndenciária – CRP – em dia, o que garante ao ente federativo realizar transferências voluntárias de recursos pela União; celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes; receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União, entre outras ações.

Além de servidores inativos, ativos e membros dos Conselhos do IPMM, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Sérgio Luiz Severino, também compareceu ao evento dedicado aos servidores municipais.