IPTU 2025: carnês serão enviados pelos Correios em Mafra

A Prefeitura de Mafra informa que o IPTU deste ano terá vencimento para cota única, com desconto de 10%, em 17 de março de 2025. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá quitar seu IPTU em até 10 parcelas, com o primeiro vencimento também em 17 de março, terminando em 15 de dezembro deste ano.

Contestação

Vale lembrar que também vence no dia 17 de março o prazo para o contribuinte contestar o valor da notificação, que pode ser feita por meio de requerimento entregue pessoalmente ou online à Diretoria de Controle Tributário (Tributação).

Não recebi o carnê

Caso o cidadão ainda não tenha recebido o carnê de pagamento, pode consultar os valores e emitir as guias para pagamento através do site do município www.mafra.sc.gov.br pelo link https://bit.ly/IPTU2025Mfa

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Prefeitura, no Departamento de Controle Tributário, pessoalmente ou pelo telefone (47) 3641-4028 ou ainda pelo e-mail: trib@mafra.sc.gov.br

Onde pagar

O IPTU pode ser pago na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no SICOOB e nas lotéricas. O contribuinte também pode optar pelo pagamento via PIX, por meio do QR Code impresso no carnê, para os demais bancos. Vale lembrar que o não pagamento resulta em inscrição do débito em Dívida Ativa, protesto da Dívida Ativa em cartório de Protesto de Título e ainda inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito (SERASA/SPC).

Vencimentos do IPTU 2025

– Vencimento em cota única: 17 de março, com 10% de desconto.

– Parcelado – sem desconto:

1ª parcela: 17 de março

2ª parcela: 15 de abril

3ª parcela: 15 de maio

4ª parcela: 16 de junho

5ª parcela: 15 de julho

6ª parcela: 15 de agosto

7ª parcela: 15 de setembro

8ª parcela: 15 de outubro

9ª parcela: 17 de novembro

10ª parcela: 15 de dezembro