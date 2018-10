O Clube Zeppelin realizará no dia 13 de outubro o tradicional Jantar Dançante com costela “fogo de chão” com acompanhamentos (pratos quentes e salada). O evento terá início às 20h e será animado pelo Musical Expressão. Os ingressos estão sendo vendidos ao custo de R$ 35,00 por pessoa na sede do clube e pelo telefone: (47) 3642-0037. O Clube Zeppelin fica localizado na Rua Felipe Schmidt, nº 1000, no Centro de Mafra.

