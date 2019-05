Jantar Especial de Dia dos Namorados no Restaurante Vitorino

Estamos completamente apaixonados pelo cardápio para o jantar de dia dos namorados. Venha se surpreender com essa deliciosa combinação de aromas e sabores em um buffet incrível!

Couvert:

Seleção de queijos nobres com geleia de pimenta acompanhado de ostras gratinadas ao perfume de limão siciliano

Saladas:

Caprese desconstruída (mussarela de búfala com tomate cereja e pesto genovês)

Terrine de cogumelos

Terrine de legumes

Frutas afrodisíacas

Flores comestíveis com mix de folhas e gelatina moscatel

Maionese de frutas do bosque

Pratos quentes:

Arroz

Arroz com amêndoas e brotos de beterraba

Folhado de brie com aspargo fresco

Mini batatas a moda da casa

Papardelle ao burro e sálvia

Raviolli de damasco e provolone ao velutè de nata e pancetta

Risoto de camarão com crispy de alho poró

Salmão ao molho champagne

Mignon recheado com cheddar e escarola e redução de vinho do porto

Sobremesas:

Fudge de chocolate com praliné de nozes

Pavlova de morangos

Quer uma experiência diferente? Há a opção do jantar com harmonização. Você pode escolher se quer degustar seu jantar com vinho Cabernet Sauvignon Santa Helena ou com Frisante Lambrusco Bianco ou Rosso.

Traga seu amor para comemorar essa data em grande estilo.

Dia 12 de junho

A partir das 19 horas

R$ 75,00 por pessoa

Jantar com harmonização (vinho ou frisante + duas águas) R$ 200,00 o casal.

Faça sua reserva através do Whatsapp (47) 9-8497-5002