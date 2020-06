JBS anuncia o início da construção da sua fábrica de biodiesel em Mafra

A JBS anunciou nesta segunda-feira (8), o início dos trabalhos para a construção da sua fábrica de biodiesel e Mafra que será operada pela JBS Biodiesel – divisão da JBS Novos Negócios. Ao todos serão investidos, por meio da Seara Alimentos, R$ 180 milhões na planta.

Com previsão para iniciar a operação – produção – em junho do ano que vem, a unidade construída terá uma área de 76 mil metros quadrados e será responsável pela produção de 900 toneladas de biocombustível por dia. Serão gerados 400 empregos para sua construção.

Segundo a companhia para a operação serão gerados 100 empregos diretos e 300 indiretos.

Em tempos de pandemia da Covid-19 e de crise econômica o início da construção é uma excelente notícia para a população de Mafra e da região.

Para a fabricação do biocombustível a JBS irá usar materiais residuais da cadeia produtiva da Seara (gorduras de aves e suínos). Para completar a sua base de matérias-primas a empresa vai utilizar soja, podendo absorver parte da produção local, em especial dos pequenos produtores.

A aposta da Companhia na nova operação está no programa RenovaBio, onde a partir de 2023 a mistura de biodiesel na composição do diesel chegará a 15% com a entrada do B15. Até 2023, a partir do programa RenovaBio, a mistura de biodiesel na composição do diesel chegará a 15% com a entrada do B15. Com a nova unidade, a JBS Biodiesel mais que dobrará a sua capacidade produtiva, devendo ultrapassar a marca de 600 milhões de litros de biodiesel por ano”, contou Alexandre Pereira, diretor da JBS Biodiesel.

Segundo a JBS a escolha de Mafra para construir a unidade é devido a localização estratégica do município para o setor de biocombustível, pois conta com uma boa logística rodoviária e ferroviária. E fica apenas a 120 km da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) na cidade de Araucária.