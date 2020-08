JBS doa monitores de sinais vitais e termômetros clínicos para Mafra

A manhã desta sexta-feira (14) começou com Mafra recebendo mais doações da JBS. Para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) foram entregues sete monitores e para a Secretaria de Saúde foram 100 termômetros clínicos, os quais sertão destinados à Secretaria de Educação para utilização nas escolas municipais.

Parceria público-privada

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, acompanhado da secretária de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, falou da relevância da parceria público-privado que vai muito além da área econômica e produtiva da região. “A importância da doação destes monitores, não só pelo valor econômico, mas pelo benefício e suporte vital aos pacientes, é muito grande neste momento, no qual há grande demanda por aparelhos como este em todo Brasil. Sabemos que quando esta pandemia passar, estes equipamentos continuarão a ser utilizados por pacientes com outras comorbidades. Agradeço mais uma vez ao grupo JBS por este olhar social para Mafra”, declarou.

A secretária Jaqueline, assim como o prefeito, agradeceu à JBS no que tange ao enfrentamento da pandemia no município. “A JBS já contribuiu com doação de EPIs aos profissionais da Atenção Primária em Saúde. E isso faz diferença, pois, em mais de 500 profissionais, apenas quatro testaram positivo”, disse a secretária.

Suporte à vida

O coordenador do hospital, Dário Staczuk, falou da importância dos equipamentos no monitoramento dos sinais vitais dos pacientes internados na UTI. Vale destacar que o hospital possui 34 leitos adultos de UTI, sendo 14 exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19, os quais estão todos ocupados. “Recebemos pacientes Covid não só do Planalto Norte, mas de toda a macrorregião de Joinville, que compreende 26 municípios e mais de 1,3 milhão de pessoas. Então, reconhecemos o engajamento do Grupo JBS no enfrentamento a essa pandemia, de forma direta e objetiva, contribuindo com estas doações”, explicou Dário. Por mais esta iniciativa, parabenizou a empresa por incluir Mafra em seus projetos de expansão, “não só o aspecto econômico, mas também social, integrando-se à comunidade na qual se instala”.

O hospital ainda vai receber mais três monitores até o dia 24 deste mês, conforme cronograma da JBS. Dário agradeceu a Melisa Marengo, diretora de biodiesel da JBS, representante da empresa na ocasião, à secretária de saúde e ao prefeito pelo seu empenho na rápida concretização do ato. “Agradeço a todos e destaco o abnegado trabalho dos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes”.

Termômetros

Após a entrega dos monitores no hospital, aconteceu a entrega de 100 termômetros clínicos na Policlínica Municipal, os quais serão destinados à Educação de Mafra. “Faz parte da estratégia da Secretaria de Educação, para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação quando da volta às aulas”, explicou a secretária Estela Maris Bergamini Machado, já agradecendo à JBS. O prefeito agradeceu novamente a parceria com a empresa, “principalmente neste momento, gerando empregos e enfrentando juntos a pandemia”.

JBS solidária

Melisa Marengo, da JBS, agradeceu as palavras de todos e disse que “o trabalho da JBS é pequeno perto do trabalho que a Saúde está fazendo”. Ela lembrou ainda foram tomados todos os cuidados com os colaboradores que estão trabalhando na obra da indústria de biodiesel em Mafra, a fim de não disseminar a doença no município. “Façam grande proveito destas doações – monitores de sinais vitais e termômetros clínicos -, pois fazer o bem faz bem”.

Relembrando

Em junho, o município recebeu mais de 30 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – máscaras cirúrgicas e máscaras N95, aventais, luvas descartáveis e toucas – e mais de mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool em gel, álcool líquido e sabonete líquido) por meio do Fundo Municipal de Saúde. Completaram a doação mais 1.000 cestas básicas, que foram destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social.