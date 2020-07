JBS vai criar cerca de 400 empregos em Mafra

O lançamento da pedra fundamental da fábrica de biodiesel da JBS em Mafra-SC foi realizado nesta quarta-feira (08) no formato de live no canal do YouTube da Prefeitura de Mafra. Assista:

A JBS investirá R$ 180 milhões na construção da planta na cidade de Mafra, com a geração de cerca de 400 postos de trabalho durante a obra e de 100 empregos diretos.

Na ocasião estiveram presentes o prefeito de Mafra Wellington Bielecki, o CEO da JBS Brasil e presidente da Seara, Wesley Batista Filho, o presidente de Novos Negócios da JBS, Nelson Dalcanale, o secretário estadual Paulo Eli (Fazenda) e o presidente do BADESC, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado, além da participação on-line do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.

Na solenidade virtual, o governador agradeceu à empresa pela confiança de escolher Santa Catarina como sede da nova planta. Segundo Carlos Moisés, o estado se diferencia por seu capital humano e por sua veia empreendedora. O chefe do Executivo estadual lamentou não poder estar fisicamente em Mafra pelo fato de ter testado positivo para Covid-19, mas garantiu que o Governo do Estado seguirá como um parceiro de todos aqueles que queiram empreender em solo catarinense.

“Santa Catarina é sinônimo de empreendedorismo e a JBS inova para o bem dos catarinenses ao investir em um combustível renovável. Essa obra vai beneficiar as futuras gerações, com emprego e renda. No entorno da fábrica, naturalmente outros negócios serão atraídos, com o surgimento de novas oportunidades. Esse é um investimento para o Brasil e para as futuras gerações. Desejo vida longa à nova unidade da JBS em Mafra”, destacou Moisés.

Unidade irá duplicar produção da JBS

O presidente da JBS América do Sul, Wesley Batista Filho, esteve presente em Mafra para o lançamento da pedra fundamental e destacou a importância de Santa Catarina para a empresa, onde tem quase 20 mil colaboradores. Ele destacou que a escolha do local levou em consideração a parceria já existente com o Governo do Estado e acrescentou que a unidade duplicará a produção de biodiesel da JBS hoje no Brasil. Assim, será capaz de produzir até 1 milhão de litros de biodiesel por dia.

“Essa é uma unidade que tem como fundamento o combustível renovável. Vai ser uma grande usina e uma grande empreitada para o estado. Santa Catarina é muito importante para nós. Estamos presentes com cerca de 19 mil colaboradores. É um Estado importante na nossa estrutura, que tem a força das pessoas e da mão de obra. Vamos começar aqui em Mafra uma bela história de empreendedorismo e desenvolvimento na região”, destacou Batista.

O prefeito Wellington Bielecki ressaltou que se trata do maior investimento da história da cidade. Ele afirmou que a fábrica proporcionará um crescimento de aproximadamente 30% no PIB de Mafra a longo prazo.

Segundo a JBS a escolha de Mafra para construir a unidade é devido a localização estratégica do município para o setor de biocombustível, pois conta com uma boa logística rodoviária e ferroviária. E fica apenas a 120 km da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) na cidade de Araucária.

Badesc investe em asfaltamento

Na ocasião do lançamento da pedra fundamental da futura usina, também ocorreu a liberação de R$ 4,9 milhões por parte do Badesc para o asfaltamento da estrada de acesso à unidade. Serão pavimentados um total de 2,3 quilômetros, com a licitação sendo realizada pela prefeitura de Mafra.

O presidente da Badesc, Eduardo Machado, destacou que o investimento é necessário para dar condições ideias para o desenvolvimento tanto da unidade quanto da comunidade em seu entorno.