Jeep Primeiros Passos mobiliza professores da rede municipal e estadual de ensino

A Prefeitura de Mafra, por meio das Secretarias de Educação, Esporte e Cultura e de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, em parceria com o SEBRAE se uniram para trabalhar ações para o desenvolvimento do município. Uma delas foi a realização da mobilização de cerca de 80 professores da rede municipal e estadual de ensino, no dia 04, no auditório da Amplanorte, para desenvolvimento do “Jeep Primeiros Passos” um dos programas da Cidade Empreendedora.

A secretária de educação, Jamine Henning explicou que as equipes da educação e desenvolvimento econômico se uniram para investir no progresso da cidade a partir dos pequenos alunos.

O objetivo do evento foi capacitar os professores para torná-los mediadores do conhecimento e das práticas que resultarão em uma grande mostra de empreendimentos que envolverão, inclusive, as famílias dos estudantes. “A valorização dos pequenos empreendimentos e até de grandes ideias será o foco na educação empreendedora”, conclui a secretária.