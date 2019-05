Joca Martins estará no Cineplus Emacite nesta quarta-feira

Dia 15 de maio será realizada a 39ª Noite Cultural na cidade de Mafra. A grande atração será o cantor Joca Martins em uma grande noite de Acústico Nativista no palco do Cineplus Emacite.

Joca Martins é considerado um dos maiores nomes da música gaúcha há mais de 30 anos. Foi trilhando as estradas do sul do Brasil desde 1986, entre festivais e apresentações, que conquistou além do carinho do público, diversas premiações.

Entre elas, destacam-se o Prêmio Vitor Mateus Teixeira “Teixeirinha” de Melhor Cantor em 2005; o Prêmio Açorianos de Intérprete em 2012; o Troféu Guri, oferecido pela RBS TV e Rádio Gaúcha em 2017; e dois Discos de Ouro: um pelo álbum “Cavalo Crioulo” e outro pelo álbum “Clássicos da Terra Gaúcha”.

Joca Martins foi citado pelo imortal poeta Jayme Caetano Braun como “um intérprete que possui o indispensável ao cantor crioulo: a autenticidade”. Entre seus sucessos mais recentes estão as composições “Eu Sou Bagual”, “Liga Esse Rádio”, “Barulho de Campo”, dentre outras.

PROGRAME-SE

15 de maio (quarta-feira) Início: 20h30

Aproximadamente 1h30 Mais informações: pirespublicidade@terra.com.br

INGRESSOS ANTECIPADOS

Inteira: R$ 40,00

R$ 40,00 Meia-entrada: R$ 20,00

R$ 20,00 Pontos de venda: Posto Susin, Inove Tintas, Vidraçaria Solar e bilheteria do Cineplus Emacite.