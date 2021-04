Jogador natural de Mafra marca o gol que rendeu ao Coritiba R$ 1,7 milhão

O Coritiba venceu o Operário-PR, por 3 a 2, nesta terça-feira, na Arena Joinville, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O jogo foi repleto de emoção. O Fantasma saiu na frente, com gol de Jean Carlo. O Coxa virou com dois de Léo Gamalho, o segundo com reclamação do Operário-PR de que a bola não teria entrado. Tomas Bastos deixou tudo igual novamente, mas Luiz Henrique (Luizinho), aos 45 minutos, classificou o Coritiba. Luiz Henrique Augustin Schlocobier, 21 anos de idade, que fez o gol que rendeu ao Coritiba R$ 1,7 milhão é natural de Mafra-SC.

Classificado, o Coritiba leva mais R$ 1,7 milhão. Somando a primeira fase (R$ 560 mil) e a segunda fase (R$ 675 mil), já seriam R$ 2,9 milhões só em premiações – receita fundamental para amenizar os prejuízos financeiros com a pandemia, com estádios fechados há mais de um ano. Os times brasileiros que estão na Libertadores entram direto na terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, o Coritiba poderá enfrentar times como Flamengo, Palmeiras, Grêmio ou Inter, por exemplo. A definição vai sair por sorteio.