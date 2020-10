Jovem mafrense vai concorrer ao posto de Miss Pré-Teen no concurso Beleza Fashion Santa Catarina

Hanna Mariê de Oliveira Duffeck, com apenas 13 anos, vai representar Mafra no concurso Miss Pré-Teen Beleza Fashion Santa Catarina. O concurso será no dia 28 de novembro na cidade de Araranguá, no sul do estado.

Hanna tem sonho de ser atriz, e segundo os seus pais a participação no concurso ajudará a filha a adquirir experiência, assim como dará mais visibilidade a ela. Dedicada e em busca da vitória a jovem está se preparando com aulas de passarela, etiqueta e oratória.

Se ela vencer a etapa catarinense ela será a representante do estado na categoria pré-teen do Miss Brasil, evento que será realizado no mês de julho do próximo ano.

A etapa estadual do concurso Miss Pré-Teen Beleza Fashion não é feita apenas de passarela, o evento tem um comprometimento social. Hanna tem um objetivo a cumprir, arrecadar alimentos para 120 famílias carentes da Associação Razão de Viver, de Balneário Camboriú. Se ela cumprir o objetivo ganhará dois pontos extras no concurso.

A família da Hanna está mobilizada para arrecadar os alimentes não perecíveis, aqueles que puderem contribuir podem entrar em contato pelo fone/whats 47 9 9273-5968 ou deixar sua ajuda nos pontos de coletas nos supermercados Condor e Avante Mix.

