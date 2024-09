JTI terá filial em Mafra; conheça os benefícios que a empresa oferece aos colaboradores

Benefícios são os diferenciais na hora de escolher a empresa

Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas que buscam atrair e reter talentos estão indo além do básico exigido pela CLT:estudos indicam que benefícios atraentes são tão importantes quanto o salário na decisão de um candidato ao considerar uma oferta de emprego. Uma pesquisa da Glassdoor Economic Research, por exemplo, revela que 57% dos entrevistados priorizam benefícios e regalias ao avaliar uma oportunidade.

Outro levantamento, realizado pela Leme Consultoria em parceria com a Swile, mostra que o mercado de benefícios trabalhistas está passando por uma transformação, com um aumento significativo na adoção de benefícios flexíveis. Em 2022, 44,2% das empresas já ofereciam essa modalidade, um crescimento expressivo em comparação aos 26,2% de 2021.

Na Japan Tobacco International (JTI), reconhecida como Great Place to Work Brasil, Top Employer Global e GES (Global Equality Standard), o investimento em estratégias que oferecem benefícios que se destacam no mercado vão além das exigências legaispor também se criar um ambiente de trabalho mais atraente e engajador para seus talentos,, com foco, por exemplo, no bem-estar dos colaboradores e, para isso, a empresa dispõe de diferentes atrativos.

Licença-Família estendida:

Um dos benefícios mais impactantes é a licença-família remunerada de até 140 dias. Esse benefício é um marco significativo no apoio à equidade de gênero, proporcionando tempo adicional para todos os colaboradores, independentemente de gênero ou orientação sexual. Essa política não apenas apoia a continuidade das carreiras, especialmente das mães, mas também combate a discriminação que muitas enfrentam após a licença-maternidade.

Nathan Cardoso Santos, engenheiro de produção da JTI em Santa Cruz do Sul, compartilha como a licença-família mudou sua vida. Pai de Salvatore, um menino de apenas um ano, Nathan destaca a importância desse período para fortalecer seu vínculo com o filho: “Esse tempo foi essencial para criar uma conexão profunda com ele. Estar presente nos primeiros meses é algo que vou levar para sempre”, disse. Sua esposa, Ana Catarina, também expressa gratidão: “Quando o Nathan teve a licença de quatro meses, pudemos ajustar nossa rotina e fortalecer nossa conexão familiar. Essa experiência foi muito diferente de outras famílias e somos muito gratos.”

Thiago Teixeira, gerente de Planejamento Estratégico e PMO em São Paulo, teve uma experiência igualmente positiva. Com a chegada de Davi, seu segundo filho, Thiago viu a diferença que a licença-família fez em sua vida: “Na chegada do Davi, pude passar mais tempo em casa, apoiando minha esposa e cuidando do meu filho mais velho. Essa licença possibilitou o equilíbrio da nossa família, ao contrário da curta licença que tive no nascimento do Pedro, meu primeiro filho.”

Essas histórias exemplificam como a licença-família da JTI não só apoia a continuidade das carreiras, especialmente das mães, mas também contribui para um ambiente familiar mais equilibrado e gratificante.

Plano de Compra de Ações:

Outro exemplo é o Plano de Compra de Ações, que permite aos colaboradores se tornarem acionistas da empresa, oferecendo a possibilidade de investir até 15% do salário anual. Em contrapartida, a empresa contribui, mensalmente, com 12% do valor investido pelo colaborador. Com isso, eles têm a chance de experimentar um crescimento financeiro contínuo e aumentarem seu engajamento com a JTI. Os dividendos gerados são automaticamente reinvestidos em mais ações, fortalecendo a conexão entre os colaboradores e a empresa.

Benefícios Flexíveis:

A JTI oferece um Pacote de Benefícios Flexíveis, conhecido como Beneflex, que permite aos colaboradores personalizarem seu pacote de acordo com suas necessidades individuais. Desde cobrir despesas com saúde e terapias especializadas até atividades de bem-estar e educação. Os colaboradores podem utilizar pontos acumulados para ajustar suas opções de benefícios, adicionar ou remover dependentes e até mesmo reembolsar itens não cobertos por outros planos.

Mobilidade Internacional e Programa Você 100%:

A JTI também incentiva a mobilidade internacional de seus colaboradores, alinhando vagas às suas aspirações profissionais e ampliando suas experiências. Diversos colaboradores da empresa estão espalhados por países onde a empresa mantém operação, atuando em posições de diferentes níveis. Além disso, o “Programa estar bem” é uma abordagem holística que promove a saúde e o bem-estar, refletindo o compromisso da empresa com um ambiente de trabalho equilibrado.

Diversidade e Inclusão:

Desde 2014, a JTI fortaleceu ainda mais o seu compromisso com a Diversidade & Inclusão por meio de um comitê dedicado e programas de liderança focados em DE&I (Diversidade, Equidade & Inclusão). Esse compromisso é refletido na criação de um ambiente inclusivo, que valoriza e promove oportunidades iguais para todos os colaboradores.

Os benefícios oferecidos pela JTI não são apenas diferenciais competitivos, mas fazem parte de uma estratégia eficaz para atrair e reter talentos em um mercado de trabalho cada vez mais desafiador. Com políticas que vão além das exigências legais, a JTI demonstra o engajamento genuíno com o bem-estar e a inclusão de seus colaboradores,Além de se mostrar comprometida com o propósito de criar um futuro melhor.

Sobre a JTI

A Japan Tobacco International (JTI) é uma das empresas internacionais líderes em tabaco e cigarro eletrônico. Possui operações em mais de 130 países. É proprietária de Winston, segunda marca mais vendida do mundo, e de Camel. Outras marcas globais incluem Mevius e LD. Também é um dos principais players no mercado internacional de cigarro eletrônico e tabaco aquecido com as marcas Logic e Ploom. Com sede em Genebra, na Suíça, emprega mais de 46 mil pessoas e foi premiada com o Global Top Employer por dez anos consecutivos. No Brasil, são mais de 1,5 mil colaboradores em 10 Estados. A operação contempla a produção de tabaco – por meio de cerca de 12 mil produtores integrados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – compra, processamento e exportação de tabaco, fabricação, venda e distribuição de cigarros em mais de 20 Estados do Brasil. As marcas comercializadas são Winston, Djarum e Camel, esta última também exportada para a Bolívia. É Top Employer Brasil desde 2018 e, em 2022, ficou em #1 no ranking nacional, repetindo a conquista em 2023. A JTI acredita na liberdade de escolha de seus consumidores. Por isso, disponibiliza amplamente informações sobre as consequências do tabagismo. Saiba mais em www.jti.com/brasil.