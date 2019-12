Justiça determina que executiva dos progressistas de Mafra seja presidida por Geraldo Coelho

Na última terça-feira, dia 17, a Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC publicou a decisão que determina a averbação do diretório municipal dos Progressistas (PP) eleito em convenção realizada em junto deste ano, para a chapa liderada pelo advogado Geraldo Coelho.

Com a decisão, Geraldo assume a presidência do partido após um impasse entre o diretório municipal e estadual. A ação judicial foi patrocinada pelo escritório advocacia Nolli Advogados, que obteve êxito na justiça.

“Restabelecemos a ordem e legalidade no PP de Mafra”, destaca Geraldo

Na sentença o TJSC reconhece o direito da chapa eleita em convenção assumir o comando do partido. A convenção dos Progressistas foi realizada no mês de junho deste ano após o vencimento do registro da comissão executiva anterior, que não efetuou o registro dos novos dirigentes no Tribunal Regional Eleitoral – TRE/SC procedendo à nomeação de uma comissão executiva provisória presidida pelo vereador Adilson Sabatke.

Além do Geraldo Coelho que assume o comando da sigla, tomam posse também Rosalmo Pettres (1º vice-presidente), João Maria Ferreira (2º vice-presidente), Cleverson Roberto da Silva (secretário geral), Ary Puttkammer(secretário), Paulo Sergio Nassif (tesoureiro geral), Carlos Roberto da Silva (tesoureiro), Bruno Roberto Dutra, Benetti Eduardo Bonna e Rubens Coelho (vogais). a nova direção dos Progressistas em Mafra ficará a frente do partido até 2021.

“Vamos continuar nosso trabalho visando fortalecer o PP para as eleições vindouras de 2020”, finalizou Geraldo.