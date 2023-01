Kraft Heinz apresenta proposta de parceria para agricultores mafrenses

A proposta é de produção exclusiva de pepino para ser adquirida integralmente por uma de suas fábricas localizada em Blumenau.

A convite da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Agricultura e Interior, aconteceu no dia 17, na sede da Amplanorte, a apresentação da empresa Kraft Heinz aos agricultores mafrenses. O objetivo foi apresentar a empresa e o interesse da mesma na cultura de pepino na região.

Na abertura do encontro o Prefeito Emerson Maas falou da import√Ęncia da agricultura ¬†na regi√£o e do apoio da Prefeitura √† nova cultura, o que gerar√° desenvolvimento da cidade. Ressaltou, tamb√©m, ¬†o trabalho que est√° sendo desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Interior em conjunto com as Associa√ß√Ķes de Moradores, como a cess√£o de equipamentos agr√≠colas, bem como a capacita√ß√£o atrav√©s do Programa Ello e outras parcerias.

O Secret√°rio Municipal de Agricultura e Interior, Nereu Martins Carvalho, recepcionou os agricultores convidados e enalteceu a nova oportunidade oferecida pela empresa. Destacou a import√Ęncia da produ√ß√£o agr√≠cola, em especial a agricultura familiar na cidade de Mafra.

Parceria entre Kraft Heinz e agricultores mafrenses

O Gerente de Produ√ß√£o, Ricardo Pereira, bem como o Engenheiro Agr√īnomo,¬†Diogo Roza¬†apresentaram a empresa Kraft Heinz demonstrando ¬†todo o processo de plantio do pepino, desde a sele√ß√£o das sementes, passando pela colheita, custos de produ√ß√£o e expectativa de rendimentos, conforme o tamanho da propriedade. ¬†Salientaram que o encontro tem por objetivo oferecer parceria entre a empresa Kraft Heinz e os agricultores locais para a produ√ß√£o exclusiva de pepino, firmada em contrato, que ser√° adquirida integralmente por uma de suas f√°bricas – Hemmer – localizada em Blumenau.