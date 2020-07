Lançada a pedra fundamental da JBS Biodiesel em Mafra

Em live realizada na manhã da última quarta-feira, 08, em Mafra, o prefeito Wellington Bielecki, junto aos representantes da JBS – Wesley Batista Filho, CEO da JBS e presidente da Seara, e Nelson Dalcanale, presidente da JBS Novos Negócios, unidade que controla a JBS Biodiesel, anunciaram o lançamento oficial das obras da nova unidade da JBS Biodiesel no município. Por meio da Seara, a empresa irá investir R$ 180 milhões na unidade. A previsão de inauguração é no primeiro semestre de 2021. Também participaram do evento o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, o secretário da Fazenda do estado, Paulo Eli, o secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável do estado, Rogério Siqueira, e o presidente do BADESC, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado. Durante a transmissão, autoridades estaduais e municipais, entre vereadores, deputados e o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Júlio Garcia, acompanharam o evento pelo canal oficial do YouTube da Prefeitura de Mafra.

PERSPECTIVAS

Destacando o cenário pandêmico nacional, o prefeito Wellington, reforçou que o município vem se destacando economicamente, com a abertura de novos empreendimentos, com a geração de emprego e renda, não só para Mafra, mas para todo o planalto norte catarinense. “No momento em que o país mais precisa, uma empresa consolidada como a JBS, que é referência mundial, chega à Mafra atacando a pandemia do coronavírus em duas grandes frentes: a primeira, investindo na nossa economia, implantando a sua nova fábrica de biodiesel, que vai gerar riquezas e empregos para Mafra e toda a região. E a segunda, trazendo doações de alimentos, equipamentos e EPIs para assistir a população que mais precisa e garantir o pleno funcionamento dos serviços de saúde”, disse o prefeito do município, Wellington Roberto Bielecki. E completou: “Esta fábrica representa o marco divisório da economia no município”. Já o governador Carlos Moisés disse que nova fábrica trará benefícios ao estado, uma vez que Santa Catarina é sinônimo de empreendedorismo “O governo de Santa Catarina segue trabalhando para trazer investimentos e criar mais oportunidades aos catarinenses. Desejo muito sucesso a JBS, tenho convicção que esse empreendimento irá gerar muitos frutos positivos ao nosso estado e à cidade de Mafra”.

OPORTUNIDADES GERADAS

“Temos um compromisso de longo prazo com o Brasil. Dos mais de 130 mil colaboradores no país, 20 mil estão em Santa Catarina, um estado de grande relevância para JBS e onde operamos 14 fábricas em 11 municípios”, comentou Wesley Batista Filho. “Temos muito orgulho de participar da economia do estado catarinense e contribuir gerando oportunidades em várias áreas, incluindo os mais de dois mil produtores integrados de aves e suínos com quem a JBS mantém contratos de fornecimento. Essas oportunidades se expandem ainda mais agora, com a chegada de um novo negócio e a inauguração da nossa fábrica de biodiesel em Mafra”, complementou o executivo.

A fábrica da JBS Biodiesel em Mafra terá uma área total de 76 mil metros quadrados, com uma capacidade de produção de cerca de 1 milhão de litros de biodiesel por dia. Assim que finalizada a fase de obras, o que deve acontecer em junho de 2021, a operação deve gerar mais de 500 postos de trabalho entre diretos e indiretos, contribuindo para a movimentação econômica na região.

“Com a unidade de Mafra, a JBS Biodiesel irá mais que dobrar sua capacidade produtiva – de 310 milhões de litros para de 670 milhões/ litros por ano”, explica Nelson Dalcanale, presidente da JBS Novos Negócios, unidade responsável pela JBS Biodiesel, que hoje já opera duas unidades nesse segmento, em Lins (SP) e Campo Verde (MT). A produção de biodiesel da companhia utiliza, em sua maior parte, gorduras animais provenientes da cadeia produtiva da JBS. Ao destinar corretamente esses resíduos e transformá-los em biocombustível, a companhia agrega valor a este subproduto e promove a sustentabilidade na sua operação.

ACESSO À FÁBRICA

A fim de que os insumos da JBS biodiesel fluam se faz necessário o asfaltamento da via de acesso à fábrica. Para tanto, na ocasião, o prefeito anunciou a assinatura da ordem da abertura da licitação e liberação dos recursos para as obras de asfaltamento da rua Benemérito Ramiro Ruthes com extensão de 2,334 km. Wellington e Paulo Eli assinaram presencialmente o termo de garantia para provimento de recursos oriundos da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC, no valor de R$ 13,5 milhões. Também assinou, de forma digital, o presidente do BADESC, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado. Parte destes recursos serão destinados à obra da rua Benemérito Ramiro Ruthes, além de outras vias do município. Assinou também o documento, de forma digital, o presidente do BADESC que acompanhava on-line.

ENTREGA DA PEDRA FUNDAMENTAL

Wesley Batista Filho entregou a placa da pedra fundamental da JBS Biodiesel ao prefeito Wellington. Esta placa ficará aos cuidados da Administração Municipal até o primeiro semestre de 2021, quando, no ato de inauguração, será conduzida e afixada em área de destaque na sede da fábrica de Mafra. “A JBS vem investir nesse momento de dificuldade, dando esperança para nós, nossas famílias, com a geração de empregos. Nos dando este presente, este amparo. Em nome do povo mafrense, agradeço de coração”, finalizou o prefeito.

MAFRA NO MAPA DA JBS

O município de Mafra está localizado em uma região estratégica para o setor de biocombustível nacional. Além de contar com uma logística eficiente de embarque e desembarque pelos modais ferroviário e rodoviário, está a 120 quilômetros de distância de Araucária (PR), onde está instalada a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), uma das principais unidades de mistura e distribuição de diesel do país.

Quem desejar assistir ou rever o evento do dia 08.07.2020 basta acessar o link: bit.ly/mafrabiodiesel.