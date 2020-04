Lançado a campanha “Volta Segura – Mafra longe da Covid-19”

Campanha traz orientações para a volta ao trabalho com medidas simples que devem ser adotadas pela população no dia a dia

Várias medidas restritivas já foram tomadas para evitar a disseminação do coronavírus entre a população, desde a lavagem constante das mãos e a utilização do álcool em gel até a adoção de máscaras. Segundo a secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Previatti Veiga, uma das principais medidas – o distanciamento social – de idosos e demais pessoas – mostrou que se reduz em 50% a transmissão. “O distanciamento social seletivo, que é o de manter a população idosa segura em seu domicílio, precisa ter a colaboração de todos. Esta ação não se faz só com o poder público, mas com a colaboração da sociedade”, lembrou a secretária. Baseada nas orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde elaborou medidas de proteção para o retorno das atividades laborais de todos os departamentos da Prefeitura de Mafra e demais setores comerciais e econômicos da cidade.

ORIENTAÇÕES

– Antes de sair de casa, prenda os cabelos e evite usar acessórios como brincos e anéis;

– Se estiver com gripe ou tosse, use máscara para sair de casa;

– Evite levar muitos objetos na bolsa. Dê preferência às sacolas descartáveis;

– Ao chegar ao trabalho procure deixar os ambientes ventilados;

– Mantenha o ar condicionado no modo ventilação e deixe as janelas sempre abertas;

– Higienize sua mesa, bancadas, computadores, maçanetas e corrimões constantemente;

– Ao tossir ou espirrar: não utilize as mãos. Use etiqueta respiratória e higienização das mãos;

– Lave suas mãos constantemente com água e sabão;

– Se possível use álcool gel;

– Evite tocar o rosto, olhos e nariz;

– Pratique distanciamento social;

– Ao retornar para sua casa, não toque em nada antes de se higienizar;

– Tire sapatos antes de entrar em casa. Tire a roupa e separe-a em uma sacola plástica;

– Deixe chaves e bolsas na entrada de sua casa;

– Tome banho assim que chegar em casa. Se não puder lave bem todas as áreas expostas;

– Limpe seus óculos com sabão e água ou álcool;

– Limpe as embalagens que trouxe de fora antes de guardá-las, incluindo seu celular;

– Qualquer sintoma de gripe ligue para Central de Informações Covid-19;

– Compartilhe essas informações com seus colegas de trabalho.

SAÚDE NA FRENTE

A Saúde de Mafra tem trabalhado desde o início da pandemia da Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, no que tange ao atendimento da população. Montou a Sala de Informações que já passou dos 1800 atendimentos remotos realizados e a Unidade Especializada com mais de 580 atendimentos de pessoas com síndrome gripal. Até a manhã do dia 09 de abril, dois (02) casos de coronavírus haviam sido confirmados no município, um (01) caso suspeito (casos coletados em análise no Laboratório Central – LACEN – em Florianópolis), 18 descartados (casos coletados com resultado negativo para Covid-19) e 58 casos monitorados (pessoas com síndromes gripais internadas ou em isolamento domiciliar e de pessoas sem sintomas confirmados ou transitaram em locais com elevada transmissão viral).

A fim de evitar a disseminação do coronavírus, a secretária declarou que todas as medidas iniciais se mantêm, além das novas orientações que precisam ser seguidas pela sociedade. “Devemos continuar a fazer a nossa parte – Administração Municipal e população. Fazer nossa rotina diária, mas com hábitos modificados que nos mantenham seguros contra a Covid-19”, concluiu.