Lançado o desafio para merendeiras “Empreendendo na Cozinha – etapa IV”

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra lançou novamente o desafio “Empreendendo na Cozinha – etapa IV”, com a finalidade de despertar nos (as) merendeiros (as) de Mafra a criatividade e a inovação.

Para participar do desafio, o requisito é que seja uma merendeira no exercício da função atualmente. Podem participar tanto as merendeiras da empresa terceirizada, quanto as funcionárias efetivas que estão atuando no momento na cozinha e cada merendeira poderá se inscrever com apenas uma receita (doce ou salgada).

Alô Merendeira!

As inscrições serão abertas no dia 11 (segunda-feira) e podem ser feitas até as 16 horas do dia 18 de novembro, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação. No momento da inscrição os (as) candidatos (as) deverão apresentar a receita completa da preparação, preferencialmente com foto. A data do desafio é 25 de novembro, às 18h30, no auditório da Amplanorte.

Aplicabilidade nas escolas

Os preparos, que poderão ser pratos doces ou salgados, deverão seguir as regras do PNAE. Os pratos serão avaliados pelos quesitos aparência, originalidade, sabor e possibilidade de aplicação nas unidades escolares. As receitas inscritas serão submetidas à avaliação prévia das nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, para análise da utilização de ingredientes permitidos na alimentação escolar, conforme legislação do PNAE.

Mais informações na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone (47) 3645-0735.

O regulamento completo pode ser acessado na Galeria de Arquivos!