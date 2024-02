Lançado início das obras da nova escola Abelhinha Feliz

A comunidade de Bela Vista do Sul testemunhou um momento histórico na manhã de sexta-feira, dia 2 de fevereiro, quando o Prefeito Emerson Maas assinou a ordem de serviço para construção da nova escola EMEB Abelhinha Feliz.

A obra será uma realização do executivo mafrense, com investimentos iniciais da ordem de R$ 2 milhões e trezentos mil, de recursos próprios, executada pela empresa J. Lopes Construções, vencedora da licitação.

A nova escola Abelhinha Feliz será construída em terreno adquirido no ano passado pela Prefeitura de Mafra, ao custo de R$ 280 mil. Terá capacidade para atender inicialmente 180 alunos, distribuídos em 7 salas de aula – sendo 5 para ensino fundamental e 2 para maternal – além de biblioteca. Ao todo serão 1.100 metros quadrados de área construída.

Alegria em dar início à mais uma obra

“É uma imensa alegria poder estar aqui hoje, assinando a ordem de serviço dessa obra que é anseio da comunidade da Bela Vista. Ela é fruto da união entre o Executivo e Legislativo, que têm trabalhado em conjunto para atender aos anseios da população”, afirmou o Prefeito Emerson Maas. Ele lembrou dificuldades vividas desde que assumiu a gestão, até chegar ao início da obra, mas destacou que o Executivo trabalhou, durante esse período, com muita responsabilidade para buscar atender ao máximo possível das demandas dos mafrenses, mesmo que para isso tenha que ter tomado medidas mais “amargas”.

Anunciou que, mesmo apesar das dificuldades, neste ano as crianças receberão novamente os kits de material escolar, uniformes e apostilas. Quanto à estrutura das escolas, falou que o Executivo está entregando reformas e ampliações nas escolas de Augusta Vitória, Avencal do Saltinho, Saltinho do Canivete, Bituvinha e Avencal São Sebastião. Maas agradeceu o trabalho dos diretores e professores que atuam na educação de Mafra, “ajudando no desenvolvimento dos nossos alunos” e parabenizou a comunidade pela conquista da nova escola, “que será de grande importância para o atendimento às famílias da Bela Vista do Sul e localidades próximas”.

Futuro do País é a Educação

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira destacou a emoção de ver mais uma escola sendo construída pela atual gestão. “Fico muito feliz porque vemos que a educação em Mafra está sendo muito valorizada”, declarou e foi enfática ao afirmar que “o futuro do País é a Educação”. Ela parabenizou a comunidade pela conquista e salientou que o município conta com professores de 1ª linha, “que com seu trabalho e dedicação ajudam a formar as nossas crianças”.

A Secretária Municipal de Educação, Jamine E. Henning iniciou sua fala agradecendo à equipe de professores e diretores da educação, destacando que o trabalho em equipe é garantia de bom trabalho. Sobre a escola disse ser uma alegria muito grande estar na localidade de Bela Vista do Sul, para dar início à tão esperada e sonhada obra da nova Abelhinha Feliz. “A obra proporcionará um grande avanço para a comunidade e vai melhorar ainda mais a qualidade da nossa educação, assegurando aos alunos um espaço amplo e contendo tudo o que eles têm direito”, afirmou.

Parceria em destaque

O Presidente da Câmara de Vereadores, Sérgio Luiz Severino disse estar feliz em participar do início das obras da escola Abelhinha Feliz. Parabenizou, em nome da Câmara de Vereadores, ao Executivo Mafrense pela obra e destacou a importância da parceria entre os poderes para atendimento dos alunos.