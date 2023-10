Lançados editais da Lei Paulo Gustavo em Mafra; inscrições já estão abertas

Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo, que dispõe sobre a destinação de recursos financeiros da União para estados, Distrito Federal e municípios, para realização de editais, chamamentos públicos, prêmios ou quaisquer outras formas de seleção pública na área cultural. O lançamento dos editais aconteceu no Cine Teatro Emacite, à noite do mesmo dia, em evento que antecedeu a apresentação da Turnê Brasilidades, da Orquestra Filarmônica SCAR.

O Prefeito Emerson Maas, a vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, o presidente do CMPC, Ernani Kvitschal Neto, assinaram os editais, tendo como testemunhas a representante da Associação Amigos da Cultura Mafrense, Bernadete Drapala e toda a plateia que lotou o teatro .

As inscrições podem ser feitas on-line, por meio de preenchimento de documentos contidos nos anexos dos editais publicados no site oficial da Prefeitura de Mafra, www.mafra.sc.gov.br no link https://mafra.sc.gov.br/pagina-49407/

Recursos distribuídos em 4 eixos

Em Mafra, foram lançados dois editais de chamamento público, para a aplicação de recursos no valor de R$ 490.614,41, do Ministério da Cultura, que devem ser distribuídos em 4 eixos: produções audiovisuais, salas de cinema, fomento e demais áreas culturais. Os temas propostos foram elencados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, após a realização de Consulta pública e de Oitiva, com participação e sugestões dos agentes culturais mafrenses.

Após período as inscrições, que segue até o dia 20 de outubro, os trâmites seguirão o seguinte cronograma :

Publicação do Edital 02 de Outubro de 2023 Período de Inscrição 02 de Outubro à 20 de Outubro de 2023 Período de Análise Documental 20 de Outubro à 24 de Outubro de 2023 Divulgação da Lista de habilitados 25 de Outubro de 2023 Período de avaliação dos projetos 26 de Outubro à 03 de Novembro de 2023 Publicação dos resultados preliminares 06 de Novembro de 2023 Prazo para recurso dos resultados das avaliações 07 de Novembro à 13 de Novembro de 2023 Prazo para análise dos recursos 14 de Novembro à 15 de Novembro de 2023 Homologação do resultado final 16 de Novembro de 2023 Entrega de Documentação Complementar 17 de Novembro à 21 de Novembro de 2023 Prazo para recurso de habilitação 17 de Novembro à 21 de Novembro de 2023 Assinatura do Termo de Execução Cultural 17 de Novembro à 01 de Dezembro de 2023 Repasse do recurso ao proponente 18 de Novembro à 15 de Dezembro de 2023

Editais