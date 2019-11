Lançamento da Região Turística Caminhos do Contestado é realizado em Mafra

1 de 14

Na tarde da última terça-feira (12), na sede da Amplanorte, foi realizado o lançamento oficial da Região Turística Caminhos do Contestado, reunindo gestores públicos e empresários dos municípios que a integram: Mafra, Itaiópolis, Porto União, Major Vieira, Canoinhas, Papanduva, Monte Castelo, Timbó Grande, Três Barras, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Matos Costa e Calmon. A região foi incluída no Mapa do Turismo Brasileiro (2019-2021) e quatro destes municípios foram validados como turísticos pelo Ministério do Turismo (Mafra, Itaiópolis, Major Vieira e Porto União).

No evento, a presidente da IGR Caminhos do Contestado, Viviane Bueno, explicou que a antiga configuração da região turística, conhecida como Vale do Contestado, incluía diversos municípios, separados por até 400 km de distância, o que dificultava a definição de projetos comuns. “Chegamos ao entendimento de que seria necessário reavaliar essa composição e então foi decidido criar a nova região”, explicou.

O vice-presidente de Turismo da Fecomércio-SC, Helio Dagnoni, salientou a importância da separação das regiões turísticas – Caminhos do Contestado e Vale dos Imigrantes -, destacando que isso vai representar uma expansão no turismo da região.

Em seguida, a presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de SC (Santur), Flavia Didomenico, se disse emocionada por finalmente participar do lançamento da Região Turística: “Eu sei da luta para que um momento como este acontecesse. A emoção vem também em função dessa recepção que tive aqui e da minha ligação com a região.” Flavia disse ainda que a divisão das regiões é extremamente favorável. “Eu tenho uma missão que é interiorizar o turismo no estado. Somos muito mais do que só sol e mar. Temos natureza exuberante, etnias, produção local de produtos diferenciados e um povo maravilhoso e acolhedor”, concluiu.

O evento contou ainda com a apresentação do case de sucesso “Caminhadas da Natureza”, pela coordenadora estadual do projeto, Elza Bauermeister Has de Souza. Ela mostrou o quanto as Caminhadas da Natureza contribuem para a expansão do turismo na região. Em seguida, o Dr. Luiz Carlos Weinschütz, coordenador do Cenpáleo da UnC, apresentou dados que demonstram o potencial para o turismo científico de Mafra e região. O convidado seguinte foi o monge João Maria, interpretado pelo professor Augustus, graduado em Artes Visuais pela UnC, que trouxe uma mensagem de valorização da nossa terra e da natureza.

A presidente da SANTUR concluiu o evento, oficializando o lançamento da região Turística Caminhos do Contestado, além de fazer uma explanação sobre o turismo de Santa Catarina e as potencialidades da região.