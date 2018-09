Lançamento do marco fundamental do Parque do Passo acontece neste sábado (08)

Nos 101 anos de Mafra, o município presenteia a população com uma grande área verde, o Parque do Passo. O lançamento do marco fundamental acontece neste sábado, dia 8, às 11 horas, com convite aberto à comunidade.

PASSO A PASSO

Por meio do Decreto Municipal nº 4.103 de 28 de fevereiro de 2018, foi declarada de utilidade pública, área inserida no perímetro urbano, com uma superfície de 502.937,80 m². No total, o parque contempla 536 mil m². Esta área verde, com a implantação do Parque do Passo, terá 40% dela destinada ao lazer e educação (parque ambiental, área de caminhada, trilhas ecológica e área para educação), e 60% será área de preservação ambiental, uma vez é remanescente de mata atlântica no planalto catarinense.

COMUNIDADE GANHA

O prefeito Wellington Bielecki vem tratando o projeto Parque do Passo como uma de suas prioridades e o lançamento do marco dá início ao atendimento dos anseios da comunidade que há anos espera por esta área verde. “Nestes 101 anos vamos presentear os mafrenses e os turistas com um parque ecológico, que tem muito a oferecer, desde sua beleza, ao contato direto com a natureza. O parque vai ensinar aos pequenos e aos adultos também, a importância da convivência harmoniosa entre seres humanos, fauna e flora”, declarou, ratificando o convite para todos participarem do evento.

Serviço:

Lançamento do marco fundamental do Parque do Passo

Data: 08 de setembro – sábado

Horário: 11 horas

Local: Esquina das ruas Cap. João Braz e Alípio Siqueira, próximo ao Campo dos Bandeirantes

Aberto à comunidade.