Legislativo mafrense define comissões permanentes

Compartilhar no Facebook

Durante sessão ordinária da última terça-feira, 12, os vereadores mafrenses aprovaram por unanimidade as comissões permanentes para os trabalhos de 2019.  Ao todo são seis comissões permanentes e um conselho de ética.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O presidente da Câmara de Vereadores Valdir Sokolski expôs que a decisão das comissões e conselho de ética passou pela aprovação dos 13 vereadores. Com isso, a democracia venceu mais uma vez.

O próximo passo será definição dos cargos dentro das comissões. A comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização se reuniu na última quarta-feira 13, em que definiram: vereador Adilson Sabatke (PP) como presidente, vereador Eder Gielgen (MDB) como vice-presidente e vereador Edenilson Schelbauer (PSB) como membro. As reuniões desta comissão ocorrerão todas as quartas-feiras, às 15 horas no prédio da Câmara de Vereadores de Mafra.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA DEFINE FUNÇÕES E REUNIÕES

Buscando eficácia nos trabalhos legislativos de 2019, os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça se reuniram na última quinta-feira, 14, para definir funções e datas paras as reuniões.

O vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) será o presidente, o vereador Dimas Humenhuk (PTB) será o vice-presidente e o vereador João Reiser (PSD) será membro da comissão. As reuniões ocorrerão todas as quartas-feiras, às 15 horas. Por motivos de saúde, o vereador João Reiser não participou da reunião.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA

Cirineu Corrêa Cardoso – PDT

João Carlos Reiser – PSD

Dimas Humenhuk – PTB

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Adilson Sabatke – PP

Edenilson Schelbauer – PSB

Eder Gielgen – MDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA

Claudia Maria Bus – PTB

Marise Valério Bráz de Oliveira – MDB

Vanderlei Peters – PDT

COMISSÃO DE TRANSPORTE, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

José Marcos Witt – PDT

Adilson Sabatke – PP

Abel Bicheski – SD

COMISSÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMÉRCIO

João Carlos Reiser – PSD

Jos̩ Marcos Witt РPDT

Edenilson Schelbauer – PSB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITOS HUMANOS

Elcion José Peters – PSD

Cirineu Corrêa Cardoso – PDT

Eder Gielgen – MDB

CONSELHO DE ÉTICA

Presidente: Cirineu Corrêa Cardoso – PDT

Vice-presidente: Claudia Maria Bus – PTB

Membro: Edenilson Schelbauer – PSB

Suplentes: Elcion José Peters e Vanderlei Peters