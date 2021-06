Licenças ambientais são liberadas para a instalação da JBS Biodiesel em Mafra

O Executivo mafrense obteve mais uma conquista no que se refere ao desenvolvimento local, mantendo o propósito de uma cidade empreendedora. Trata-se da concessão pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), das Licenças Ambientais Prévia e de Instalação, necessárias para as obras da unidade de biodiesel do Grupo JBS.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A boa notícia foi transmitida pela nova gerente de desenvolvimento ambiental do IMA de Mafra, Francine Nader, em recente visita ao gabinete do Prefeito Emerson Maas. Na ocasião, a gerente aproveitou para saber das necessidades da prefeitura relativas ao meio ambiente.

Importante parceria

O Prefeito agradeceu a parceria existente entre o Instituto do Meio Ambiente e o Município e em especial ao Presidente IMA, Daniel Vinicius Netto, pela deferência na liberação das licenças que são necessárias para instalação da JBS Biodiesel, bem como a todos os técnicos que atuam no escritório local. “A unidade de Mafra terá capacidade de produção de 1.000 m3/dia de biodiesel, com expectativa de geração de 120 empregos diretos e 300 indiretos, que serão muito importantes no desenvolvimento econômico do município, gerando empregos e renda”, lembrou Maas.

A visita da nova gerente do IMA em Mafra ao prefeito foi acompanhada do secretário interino de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Vidal da Silva Junior e da gerente de Meio Ambiente, Elisangela de Lima.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -