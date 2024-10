Ligação ao sistema de esgoto é autorizada pela CASAN em Mafra

A CASAN informa os moradores de Mafra que está autorizada a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário. Imóveis da Vila Argentina, Buenos Aires, Ferroviária Centro e bairros vizinhos, com Caixa de Inspeção (CI) instalada em frente ao terreno, já podem providenciar a ligação do esgoto residencial ou do comércio até este local.

A orientação é de que os proprietários busquem o auxílio de um encanador, pedreiro ou de um instalador hidráulico para verificar as instalações internas de esgoto. Depois é necessário providenciar adaptações para que o fluxo seja direcionado à Caixa de Inspeção. As adaptações internas são de responsabilidade do morador. As orientações aos usuários já foram enviadas nas últimas faturas.

SAIBA MAIS

Como fazer a ligação?

A conexão do esgoto à rede de coleta da CASAN deve seguir uma série de orientações conforme descrito no folder entregue nas visitas realizadas pelo Projeto Socioambiental. Essas informações também estão disponíveis no site da Companhia: Ligação de Esgoto.

Água das calhas vai para rede de esgoto?

Não! Água da chuva não é esgoto e não pode ser direcionado para a rede coletora, pois pode provocar diversos problemas, como extravasamentos nas ruas. Essa água deve ser encaminhada à rede de drenagem.

Caixa de gordura deve ser mantida?

Sim. Antes de ser direcionado para a rede coletora, o esgoto de pias de cozinha e churrasqueiras deve passar por uma caixa de gordura, que retém esse resíduo para evitar o entupimento das tubulações.

O que faço com a fossa séptica?

Após direcionar o fluxo do sistema individual de esgoto para a Caixa de Inspeção (CI), a CASAN recomenda desativar e aterrar fossa e sumidouro, para evitar formação e acúmulo de gases. Um dos benefícios dos bairros que receberam rede é que os imóveis dessas áreas não precisarão mais acionar serviços Limpa-Fossa, como era recomendado.

Esclarecimentos

Os moradores que desejarem mais informações podem procurar a CASAN de Mafra para dúvidas técnicas sobre a instalação. A agência está localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.