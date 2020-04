Lions Clube de Rio Negro faz entrega de chocolates os profissionais do hospital e da Seluma

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (9) o presidente do Lions Clube de Rio Negro, Luciano Ribeiro, encaminhou ao Hospital Bom Jesus e a empresa Seluma 113 kits de Páscoa para que sejam entregues aos seus colaboradores.

Os kits são compostos com casquinhas de ovos com amendoim e bombons de chocolate e foram arrecadados entre os associados e parceiros do Lions Clube.

As casquinhas de amendoins foram confeccionadas pelos alunos do Colégio Sesi, como parte de uma atividade da Oficia ODS da professora de Arte, Ângela Bauer Vecchiatti. Ao todo foram 250 casquinhas.

A ação é uma forma de reconhecer o trabalho dedicado dos profissionais da saúde e da limpeza este momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus.