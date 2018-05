Livro e site “Ecos do Contestado” são apresentados à Educação de Mafra

A Secretária Municipal de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado recebeu na última semana, a visita da historiadora e presidente da Academia de Letras do Brasil- Canoinhas, Soeli Regina Lima, par a entrega do livro “Ecos do Contestado: da serraria Lumber ao Campo de Instrução Marechal Hermes CIMH”. Na mesma oportunidade ela apresentou o site www.ecosdocontestado.com para que possam ser divulgado entre as escolas da rede municipal de ensino.

O livro, de autoria de Soeli Regina Lima, Alexandre Assis Tomporoski e pesquisadores colaboradores é uma obra historiográfica importante para a compreensão do período pós-guerra do Contestado. Realizada com apoio financeiro da Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina – FAPESC e Universidade do Contestado – UnC.

SITE ECOS DO CONTESTADO

O site é fruto de um trabalho de mais de 5 anos da historiadora que contou com a colaboração de diversas pessoas em Canoinhas. Segundo Soeli Regina Lima, o site é uma importante ferramenta de auxílio aos professores de história, geografia e ate mesmo de língua portuguesa, para que eles possam preparar aulas e pesquisar sobre a Guerra do Contestado e sobre a região.

O site www.ecosdocontestado.com disponibiliza filmes, documentários, artigos e teses, entrevistas, mapas e fotografias, livros infantis, poesias e lendas, além de atividades pedagógicas, arquivos, jornais, revistas on line e sugestões de livros.

PARTE DA NOSSA HISTÓRIA

A Secretária Estela agradeceu a visita da historiadora e elogiou sua iniciativa de auxiliar o professor em sala de aula na busca e coleta de dados sobre o tema. “Achei extremamente interessante e oportuno o trabalho do site, bem como do livro. Tenho certeza de que ambos serão muito úteis aos professores, alunos e demais pessoas interessadas em pesquisar sobre essa parte da história que diz respeito à nossa terra e nossa gente”, concluiu.

MOVIMENTO DO CONTESTADO

Ecos do Contestado, que será atualizado no dia 30 de cada mês, visa divulgar trabalhos sobre o Movimento do Contestado, com temáticas que envolvam o processo desencadeador da guerra, o embate armado, a rendição sertaneja e suas consequências para a região. “As memórias reveladas em entrevistas, documentação de época, fotografias, documentários, músicas, somadas as sugestões bibliográficas, poderão contribuir para o ensino da História Regional”, explica o texto de abertura do site.