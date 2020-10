Livro “O monge e o samurai – A filosofia através da sabedoria zen” é lançado por mafrense

O escritor mafrense Onírio Jorge Medeiros Júnior lançou recentemente seu novo livro: O monge e o samurai – A filosofia através da sabedoria zen.

As histórias contadas neste livro refletem temas da vida cotidiana que passam despercebidos aos olhos acelerados dos que vivem o mundo moderno. Temas como a busca pela paz interior, o reconhecimento dos próprios erros, a noção de empatia e a jornada de autoconhecimento são reflexões presentes nas linhas das 100 histórias deste livro.

Baseado na filosofia Zen, a escola budista do Japão, estas histórias foram inspiradas em koan (narrativas japonesas), enso (momento em que a mente fica livre para pensar) e no mu (o vazio). Cada história tem poucos parágrafos e profundas reflexões que podem nos inspirar a ter uma vida melhor. Como no exemplo:

“Batendo as duas mãos uma na outra temos um som; qual é o som de uma mão somente?”. Hakuin Ekaku

Esta pequena linha tem uma profunda mensagem que cada pessoa pode (e deve) encontrar sozinha, através da sua reflexão interior.

COMO ADQUIRIR O LIVRO?

​O livro está sendo disponibilizado gratuitamente em sua versão digital através do QR CODE abaixo. É possível fazer o download do livro em sua versão PDF para celulares, tablets e E-readers.

Se preferir é possível fazer o download para computador através do link: https://qrgo.page.link/JsXQD

SOBRE O AUTOR

Nascido em Mafra, Onírio Jorge Medeiros Júnior é um entusiasta da cultura japonesa. Formado em História e com especialização na cultura japonesa por MIT, Harvard, University of Tokyo e Keio University of Japan, tem como objetivo propagar a cultura da terra do sol nascente para todos os interessados.

Filho da escritora Marina M. Medeiros, seguiu os passos da mãe e já coleciona em sua autoria cinco livros com destaque para: Mafra 100 anos e Espadas em Arados – A cultura japonesa em Rio Negro/PR e Mafra/SC.

O livro também contou com a participação de:

Diagramação: Suellen Ribeiro Bergamini

Suellen Ribeiro Bergamini Revisão ortográfica: Joyce Zanetti Silva

Joyce Zanetti Silva Revisão geral: Marina M. Medeiros