Lojas que vendem chocolate são autorizadas a abrir em SC

Por causa da proximidade da Páscoa, celebrada este ano no dia 12 de abril, as lojas que vendem chocolate foram autorizadas pelo governo de Santa Catarina a abrir as portas. O funcionamento, porém, deve ocorrer respeitando as regras de portaria do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), como manter o distanciamento entre os clientes. Neste sábado (4) já há comércios do tipo abertos em cidades catarinenses.

O estado decretou situação de emergência e está em regime de quarentena. Além do comércio que vende chocolate, estão autorizados a funcionar somente os serviços considerados essenciais e as obras públicas e privadas, além do comércio relacionado ao setor.

O governo disse que estuda a possibilidade de flexibilizar, a partir da próxima semana, as regras para profissionais liberais e autônomos. Esse tipo de medida já chegou a ser anunciada anteriormente, mas a entrada em vigor foi adiada.

Santa Catarina tem 334 casos de Covid-19 e cinco mortes ocorridas pela infecção, segundo dados divulgados na manhã deste sábado.

