Mafra 104 anos: confira a programação dos eventos comemorativos

Público está convidado a participar das comemorações homenageando o município por mais um aniversário

Comemorar o aniversário da cidade seguindo todos os protocolos de segurança em relação à Covid-19. Esta é a proposta da Prefeitura de Mafra para celebrar os 104 anos do município.

No dia 17 de agosto o prefeito Emerson Maas realizou uma live divulgando o calendário de eventos. Alguns, que contam com a participação do público por meio de inscrições, já tiveram as mesmas encerradas e outros ainda estão com inscrições abertas. Também há lives que serão transmitidas pelos canais oficiais da Prefeitura de Mafra Facebook/Instagram/YouTube :prefeiturademafra

Acompanhe o calendário e agende sua diversão – Eventos on-line, atividades diversas, concursos, entre outras atrações.

– Declaração de Amor a Mafra – Esta ação convida os moradores de Mafra para decorar as residências e o comércio com as cores da bandeira do município. Utilizando o vermelho, verde, branco e preto ou a própria bandeira que poderá ser colocada em destaque. Criar uma decoração com flores, com balões, com faixas, etc. O objetivo é que do dia 1º ao dia 15 de setembro Mafra fique decorada celebrando o aniversário da cidade.

– 1ª Exposição Virtual “Mafra é uma obra de arte” – tem o objetivo de apresentar as riquezas naturais e culturais do município. Até o dia 31 de agosto os interessados deverão fazer seu cadastro na página da Prefeitura Municipal de Mafra anexando uma foto de boa qualidade (boa resolução) de sua obra de arte ou artesanato, dentre as seguintes opções: pintura em tela; desenho; fotografia; escultura; artesanato em geral (pintura, tricô, crochê, bordado, macramê e/ou outras artes manuais). As obras deverão retratar as belezas naturais e culturais de Mafra, como paisagens, arquitetura, monumentos, pontos turísticos, tradições. Regulamento no site oficial da prefeitura de Mafra.

– Festival TikToK “Razões para amar Mafra” – o objetivo desta ação é eternizar – por meio dos vídeos na plataforma TikTok o reconhecimento das riquezas naturais e culturais do município de Mafra. Os interessados em participar tem até 29 de agosto para postar na plataforma TikTok, um vídeo de no Máximo 60” (sessenta segundos), que mostre as razões pelas quais se apaixonou pela cidade de Mafra, marcando a hashtag #RazoesParaAmarMafra e @prefeiturademafra . O vídeo deverá mostrar pelo menos três das seguintes opções: belezas naturais; comidas típicas; tradições;- arquitetura e cultura (literatura, música, poesia, dança, etc.). Caso o participante possua uma canção autoral ou uma poesia declamando seu amor à Mafra “serão muito bem vindas”. Em todos os casos é preciso marcar a hashtag #RazoesParaAmarMafra e @prefeiturademafra . Os 10 vídeos mais votados receberão presentes fornecidos pelo comércio local e o mais votado terá a possibilidade de participar da Live Comemorativa do Aniversário de 104 anos de Mafra. Regulamento no site oficial da prefeitura de Mafra.

– Show de Talentos – Na “live” do dia 08 de setembro, às 19 horas, transmitida do Espaço Álamos, artistas e profissionais de arte e cultura que se credenciaram mostrarão o se talento. O público verá artistas como cantores solos ou duplas, bandas, grupos de dança, show de mágica, etc.

– Passeio de Maria Fumaça – nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro acontece o passeio do “Trem dos Tropeiros”, entre Lapa (PR) e Mafra (SC). Ingressos e informações podem ser obtidas no site www.abpfsul.com.br

– Concurso da rainha e princesas do Aniversário de 104 anos de Mafra – no dia 03 de setembro acontece a “live”, às 18 horas, transmitida do Espaço Álamos que vai eleger a rainha e as princesas do município nos seus 104 anos. As candidatas serão avaliadas pelos critérios de simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela e capacidade de comunicação. Inscrições encerradas.

– Passeio ciclístico – 1º Passeio Ciclístico da Família em Mafra – esta atividade recreativa tem o objetivo de fomentar a atividade física entre as famílias e amigos e comemorar os 104 anos do município. Será no dia 08 de setembro com percurso de 6,8 km compreendendo o bairro São Lourenço. Em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 são ofertadas apenas 200 vagas e as inscrições ainda podem ser feitas no Departamento de Esportes de Mafra, que fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao Colégio Barão de Antonina, anexo à Associação Amigos da Cultura Mafrense, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Para realizar a inscrição o departamento solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível e um brinquedo novo ou usado (em bom estado). O que for arrecadado será destinado a entidades assistenciais de Mafra.

– Inauguração do Museu Ferroviário de Mafra – no dia 04 de setembro (sábado) às 10 horas acontece o evento de inauguração deste espaço que irá abrigar mobiliário e peças que colaboram para o resgate histórico da memória ferroviária de Mafra. O museu fica nas dependências da antiga Estação Ferroviária, Rua Pedro Kuss, s/n, atual Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. De 04 a 7 de setembro, das 10 às 15 horas, o museu estará aberto ao público para visitação.

– Culto Ecumênico – no dia 08 de setembro, às 15 horas, acontece a live que será transmitida do Espaço Álamos.

– Exposição de Carros Antigos – no dia 07 de setembro na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, das 09 às 17 horas.

Informações:

Na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – Departamento de Cultura, pelo telefone (47) 3642-3592 (whatsapp) ou pelo e-mail cultura@mafra.sc.gov.br

No site da Prefeitura de Mafra link MAFRA 104 ANOS e na AGENDA.