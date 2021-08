Mafra 104 anos: mostre todo seu talento no Festival “Razões para amar Mafra”

Para comemorar os 104 anos de Mafra, ainda em tempos de pandemia, a Prefeitura de Mafra lança, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o Festival TikTok “Razões Para Amar Mafra”.

O objetivo é eternizar – por meio dos vídeos na plataforma TikTok – o reconhecimento das riquezas naturais e culturais do município de Mafra.

As inscrições acontecerão no período de 1 a 29 de agosto e para participar, os interessados deverão postar na plataforma TikTok, um vídeo de no Máximo 60” (sessenta segundos), que mostre as razões pelas quais se apaixonou pela cidade de Mafra, marcando a hashtag #RazoesParaAmarMafra e @prefeiturademafra.

O vídeo deverá mostrar pelo menos três das seguintes opções: belezas naturais; comidas típicas; tradições; arquitetura e cultura (literatura, música, poesia, dança, etc.). Conforme informações do Departamento de Cultura de Mafra, caso o participante possua uma canção autoral ou uma poesia declamando seu amor à Mafra “serão muito bem vindas”. Em todos os casos é preciso marcar a hashtag #RazoesParaAmarMafra e @prefeiturademafra.

Classificação

Serão classificados 20 participantes da preferência do público, mensuradas por quantidade de curtidas recebidas. Os 10 vídeos mais votados receberão presentes fornecidos pelo comércio local e o mais votado terá a possibilidade de participar da Live Comemorativa do Aniversário de 104 anos de Mafra.

O regulamento pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Mafra – 104 anos de Mafra – Festival TikTok – neste link.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/ Departamento de Cultura, pelo telefone (47) 3642-3592 ou pelo e-mail cultura@mafra.sc.gov.br

Acesse a página dos 104 anos de Mafra!