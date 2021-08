Mafra 104 anos: participe do concurso de Rainha e Princesas

O prazo para inscrição encerra no dia 23 de agosto através do link na página oficial da Prefeitura Municipal de Mafra

No mês de setembro, o Município de Mafra irá completar 104 anos de história. E para iniciar os preparativos para a comemoração, a Administração Municipal irá promover o concurso que vai eleger a Rainha e as duas Princesas do aniversário do município.

As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas on line, no site oficial da Prefeitura de Mafra – link Concurso da rainha e princesas. O prazo para inscrição encerra no dia 23 de agosto.

O objetivo do concurso é eleger a melhor candidata para representar o nosso Município, de forma transparente, honesta e digna, oferecendo a todas as jovens a mesma oportunidade de se tornar a representante da beleza da mulher Mafrense. O mandato das eleitas se estenderá por 01 (ano), até o próximo Concurso de Rainha e Princesas do Município de Mafra.

O concurso será realizado no dia 03 de setembro, no Espaço Álamos, com início às 18 horas.

Inscrições Gratuitas

As inscrições são gratuitas e para participar do concurso as candidatas deverão preencher os seguintes requisitos: ser cidadã mafrense ou residir no Município por um período de no mínimo 01 (um) ano; Ser solteira, não ter filhos e não estar grávida no momento; Ter idade mínima de 18 anos, completados até o dia 03 de setembro de 2021, e máxima de 22 anos, entre outros requisitos dispostos no regulamento oficial.

As candidatas serão julgadas pelos critérios de: simpatia; beleza facial; postura corporal; desenvoltura na passarela; capacidade de comunicação. As vencedoras do concurso serão coroadas, receberão faixa e prêmio.

Documentação

Para a inscrição, as candidatas deverão:

– Preencher o formulário virtual no link indicado;

– Anexar fotocópia do RG e CPF;

– Anexar fotocópia do comprovante de residência ou outro documento que comprove no mínimo 01 (um) ano de residência no município;

– Aceitar o Termo de Responsabilidade anexo ao formulário, conforme regulamento;

– Anexar uma foto (corpo inteiro e traje a rigor) que ficará no arquivo do concurso.

O Concurso é uma realização da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Mais informações e o regulamento completo podem ser encontrados acessando aqui ou no Departamento de Cultura pelo telefone (47) 3642.3592 (whatsapp) ou pelo e-mail cultura@mafra.sc.gov.br

O atendimento é feito em horário comercial das 8h à s 12h e das 13h30min à s 17 horas.Â

