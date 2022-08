Mafra 105 anos: confira as atrações da festa de aniversário do município

De 08 a 11 de setembro várias atrações para entreter toda família: shows locais, regionais e nacionais, espaço gastronômico e área kids

Para comemorar os 105 anos do município, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura preparou quatro dias de festa para a população, de 08 a 11 de setembro, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Centro. Serão várias atrações, entre shows nacionais e regionais para a alegria e diversão da população, divididos em dois palcos (principal e alternativo).

Quem for ao local da festa ainda poderá contar com área de gastronomia a partir das 12 horas de quinta à sábado, e no domingo a abertura é às 11 horas. Também haverá o Espaço Kids com diversão para criançada.

Shows nacionais

Dentre os shows nacionais, alguns são gratuitos para população como no dia 08, na abertura das comemorações com as duplas Theodoro e Sampaio e Diego e Vitor Hugo a partir das 22 horas. E no domingo, dia 11, os shows são do Chê Lokedo e da Banda New York a partir das 18 horas.

Quanto aos shows nacionais, dia 09 terá a dupla Marcos e Belluti e no dia 10 Hugo Henrique e o show com Oba Oba Samba House, que dependem da aquisição de ingresso. A organização do evento informa que os ingressos antecipados podem ser adquiridos no Posto Susin.

Dentro da programação do aniversário do município ainda haverá culto ecumênico, shows com artistas locais, show de talentos, Circo Social entre outras atrações.