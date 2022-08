Mafra 105 anos: Prefeitura abre espaço para artistas mostrarem seu talento nas festividades

Por meio do sistema de Credenciamento, pessoas físicas e jurídicas poderão participar de eventos referentes às festividades do aniversário dos 105 anos do município com apresentações culturais durante a Mafra Fest, que acontece de 08 a 11 de setembro, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

Já está disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra o Edital de Credenciamento nº 013/2022 de pessoas jurídicas e pessoas físicas (maiores de 18 anos), para artistas locais visando a realização de atividades referentes às festividades do aniversário do município. De acordo com a secretária de educação, esporte e cultura, Jamine Emmanuelle Henning, “menores de 18 anos, crianças e adolescentes, poderão participar mediante autorização de um responsável maior de idade”.

Prazos e inscrições

O período para o credenciamento iniciou na sexta-feira, dia 26 e encerra-se no dia 02 de setembro. As inscrições para participação da modalidade Credenciamento podem ser feitas por meio de preenchimento de formulário através do site da Prefeitura Municipal de Mafra (Menu: Transparência/Licitações – Credenciamento 013/2022), respeitando-se o prazo, com anexação dos documentos previstos no Edital.

Vale lembrar que nesta modalidade, o credenciado integra o banco de dados, podendo ou não ser efetivada sua contratação por parte da Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Festival da Primavera

Neste mesmo Edital também está aberto o Credenciamento para artistas para realização de apresentações – musical dupla/banda e apresentações de dança coreografada no Festival da Primavera que vai ser realizado nos dias 24 e 25 de setembro na cabeceira da ponte Dr. Diniz Assis Henning.Â

Mais informações

Informações a respeito do edital poderão ser obtidas com a Comissão de Credenciamento da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, ou pelos telefones (47) 3642-0958.