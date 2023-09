Mafra à Mesa chega aos últimos dias

Festival chancelado com o Selo Origem SC conta com metodologia do Sebrae que valoriza a utilização produtos locais e traz sustentabilidade aos negócios mesmo após o fim do evento

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última semana do festival Mafra à Mesa, uma importante constatação: os estabelecimentos celebram o resultado do primeiro evento do gênero realizado na cidade do Planalto Norte Catarinense. Para chegar onde chegaram nesta estreia, os participantes fizeram valer o selo “Origem SC”, conferido aos festivais que desenvolvem seus pratos a partir da utilização de ingredientes locais e produtos com indicação geográfica de Santa Catarina. A metodologia utilizada pelo Sebrae, para preparar os empreendimentos participantes, enfatiza a importância da produção e consumo local e sustentável de alimentos.

A entidade oferece diversos recursos, programas e oficinas para ajudar empreendedores do setor alimentício a desenvolverem seus negócios desde a origem do produto até o consumidor final. Ao concentrar-se em toda a cadeia de abastecimento, desde a produção até à mesa, o Sebrae pretende promover o desenvolvimento econômico, a criação de empregos e a sustentabilidade geral no setor alimentar.

“Incentivar o uso de ingredientes locais é um dos pontos. Com insumos da própria cidade ou região, depõe-se a favor da tradição, faz-se o resgate da cultura e da história, aprimora-se a gastronomia e há reflexos diretos na economia local”, afirma o gerente do Sebrae Regional Norte, Jaime A. Dias Júnior.

Mas por que festivais como o Mafra à Mesa têm dado tão certo em Santa Catarina? Porque o incentivo prevê o foco na sustentabilidade dos empreendimentos mesmo depois do fim do evento. Os empreendedores aprendem a gerir seus negócios, têm oficinas e workshops de criação gastronômica com chefs especializados, aprendem sobre segurança alimentar, sobre precificação de pratos e levam isso para a vida profissional. “É muito interessante ver o andamento dos estabelecimentos que participam por um dos festivais nas várias cidades catarinenses. Além de quererem participar de novas edições, eles conseguem uma permanência muito saudável no mercado, com eficiência e lucro”, destaca Jaime.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Esta estreia foi surpreendente e muito positiva. Com esse novo olhar, certamente faremos novas edições e outros estabelecimentos devem participar, ampliando as possibilidades para os moradores e visitantes que visitam os locais durante o festival”, complementa João Lázaro Lelis Ferreira, Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania.

“O Circuito Gastronômico Mafra à Mesa destacou o município, que agora também faz parte da rota gastronômica do Estado. Estamos extremamente felizes em poder compartilhar a cultura e tradições mafrenses com nossos conterrâneos e visitantes da cidade”, comenta Emerson Maas, prefeito de Mafra. Quem ainda quer conhecer um pouco do Mafra à Mesa tem até domingo (24/9) para isso. Até lá, 10 estabelecimentos da cidade estão servindo menus criados exclusivamente para o evento, contendo ingredientes locais.

Veja os estabelecimentos participantes

Casa de Renate Café e Bistrô

Estância Lima

Karaoke Bar

Pesqueiro Hennig

Restaurante Céu e Sabor

Restaurante Susin

Restaurante Willner (Álamos)

Rotelle Massas Rápidas

Sonnemblumen Chalet

Zaz Pizzas e Massas Finas

Serviço

O quê: Festival Mafra à Mesa

Festival Mafra à Mesa Quando: de 6 a 24 de setembro

de 6 a 24 de setembro Onde: em 10 estabelecimentos participantes

em 10 estabelecimentos participantes Valor: menus de R$ 15 a R$ 49

menus de R$ 15 a R$ 49 Fotos: Luciano Dias/divulgação