Mafra à Mesa realiza 2ª oficina de preparação para o II Circuito de Gastronomia

Em meio à abóboras, morangos e outras frutas, além de cachaça, queijo e mel, os participantes deram sequência aos aprendizados, com o Chef de Cozinha, Denis Moreira, que forneceu ao grupo noções gerais e bases variadas para que possam utilizar na criação de seus pratos. Chef Denis é proprietário da escola de Culinária de São Bento do Sul, SOS Gourmet e atua realizando cursos e workshops variados de cozinha.

A oficina reuniu os participantes do Mafra à Mesa deste ano, que são empresas ligadas à gastronomia e produtores mafrenses certificados. O II Circuito Gastronômico Mafra à Mesa, está programado para acontecer no período de 6 a 29 de setembro, como parte dos festejos de aniversário do Município.

Identidade local

O Circuito Gastronômico tem por finalidade fortalecer a identidade gastronômica de Mafra, através da valorização da produção local, da integração dos estabelecimentos do segmento e do turismo. É uma inovação da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania/Departamento de Turismo, com consultoria do Sebrae/SC.