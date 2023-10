Mafra à Mesa se encerra com mais de 1,3 mil pratos vendidos

Um verdadeiro sucesso. Assim pode ser considerada a estreia do Mafra à Mesa. Esta foi a primeira vez que o município do Planalto Norte Catarinense participou do rol de festivais gastronômicos do Estado. Em 19 dias, foram vendidos 1.380 menus exclusivos, criados especialmente para o evento que envolveu 10 estabelecimentos da cidade.

O circuito de estreia contemplou variadas modalidades de serviços em restaurantes, hamburguerias, petisqueiras e cafeterias. “Foi um primeiro passo importante, que mostrou nosso potencial e trouxe visibilidade para Mafra enquanto cidade que produz gastronomia. Estamos muito felizes com o resultado dessa primeira edição e de olho no futuro para outras realizações”, celebra Emerson Maas, prefeito de Mafra. O Mafra à Mesa foi realizado de 6 a 24 de setembro.

Veja os estabelecimentos que participaram do Mafra à Mesa