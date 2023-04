Mafra abre inscrições para candidatos a conselheiros tutelares nesta quinta-feira

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra (CMDCA) começa a receber as inscrições para o processo eleitoral dos conselheiros tutelares do município a partir de quinta-feira, 06 de abril – conforme disposto no Edital n. 001/2023/CMDCA (vide Galeria de Arquivos na página do CMDCA – site da Prefeitura de Mafra).

Serão eleitos cinco conselheiros – candidatos que obtiverem maior número de votos. Todos os demais candidatos habilitados serão considerados suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação. O salário dos conselheiros será de R$ 2.854,38 por mês, para um mandato de quatro anos. Vale destacar que o papel do conselheiro tutelar é fundamental para garantir os direitos de crianças e adolescentes, como vagas em creches e atendimento em postos de saúde, por exemplo.

Como se inscrever

Para realizar o cadastro e se tornar candidato ao cargo de conselheiro tutelar, os interessados devem ir na sede da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 623, sala 1 (Edifício Mega), das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30, do dia 06 de abril até o dia 19 de maio.