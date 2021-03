Mafra abre pré-cadastro para a vacinação contra covid-19 de profissionais liberais da saúde

Cadastro abrange profissionais liberais da área da saúde residentes e/ou atuantes na cidade de Mafra

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Vigilância Epidemiológica, está realizando um pré-cadastro para auxiliar no processo de vacinação contra o coronavírus. Nesta ação, o pré-cadastro está disponível para o público-alvo da primeira fase da imunização conforme a Campanha Nacional de Imunização, e que ainda não recebeu a dose. São eles: os trabalhadores de saúde da rede particular e profissionais de saúde liberais. Este pré-cadastro serve para que a Saúde de Mafra, na medida do recebimento das próximas doses, possa organizar a imunização dos profissionais da rede privada que estão trabalhando no momento, seguindo critérios estabelecidos pelas Deliberações 002/CIB/2021, 003/CIB, 009/CIB e Nota técnica 011/CIB/2021.

Este cadastro é destinado aos profissionais que moram e/ou atuam na cidade de Mafra e o levantamento servirá de base para o cronograma de aplicação das doses, que ocorrerá de maneira permanente e gradativa, seguindo critérios de inclusão e exclusão, descritos no próprio corpo do formulário, quando acessado pelo interessado.

Requisitos

No pré-cadastro é preciso informar os dados pessoais, como número do conselho de classe, endereço, além do grupo que pertence, como a idade e qual área de atuação dentro da saúde. Assim que novas doses forem sendo enviadas ao município, as equipes de vacinação farão o contato para o agendamento da aplicação da vacina.

Cadastre-se

Profissional de saúde: acesse o site oficial da Prefeitura de Mafra e faça seu cadastro. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Vigilância Epidemiológica de Mafra pelo telefone: 3642-8360 (segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas). Vale destacar que os dados informados pelo profissional serão utilizados somente para isso, assegurando-se o sigilo das informações fornecidas.